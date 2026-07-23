    • 23 de julio de 2026 - 17:07

    Protección Civil coordinó operativos de asistencia tras las intensas nevadas en San Juan

    La Dirección de Protección Civil desplegó tareas de auxilio y prevención en los departamentos más afectados por el temporal.

    La Dirección de Protección Civil, Gendarmería Nacional, la Municipalidad de Iglesia, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Estado de Ambiente y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, articulando esfuerzos para brindar asistencia a las familias&nbsp;

    La Dirección de Protección Civil, Gendarmería Nacional, la Municipalidad de Iglesia, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Estado de Ambiente y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, articulando esfuerzos para brindar asistencia a las familias 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del intenso temporal de nieve que afectó a distintos sectores de la provincia, la Dirección de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, llevó adelante un amplio operativo de asistencia y contingencia en las zonas más golpeadas por las inclemencias climáticas.

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    Los equipos de emergencia volcaron sus esfuerzos principalmente en los departamentos precordilleranos y cordilleranos, como Calingasta, Iglesia y Jáchal, donde las precipitaciones níveas se hicieron sentir con mayor fuerza durante las últimas horas, provocando acumulación de nieve e interrupciones temporales en los caminos.

    Asistencia a pobladores y monitoreo de rutas

    El trabajo coordinado incluyó la llegada del personal estatal a puestos alejados para verificar el estado de las familias y garantizar la entrega de elementos de primera necesidad. Entre las principales acciones desplegadas se destacan:

    Despeje de caminos: Trabajo conjunto con Vialidad para garantizar la transitabilidad en rutas provinciales y nacionales clave.

    Asistencia social de emergencia: Entrega de leña, alimentos y elementos de abrigo a pobladores de zonas rurales e incipientes puestos de montaña.

    Monitoreo preventivo: Relevamiento constante sobre las condiciones del tiempo y estado del suelo para prevenir posibles complicaciones por congelamiento.

    Desde el organismo estatal instaron a la comunidad, especialmente a los transeúntes y transportistas que deban circular por rutas cordilleranas, a extremar las precauciones, verificar el estado de los vehículos antes de salir y consultar el estado del tránsito a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

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