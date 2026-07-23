Protección Civil coordinó operativos de asistencia tras las intensas nevadas en San Juan

Luego del intenso temporal de nieve que afectó a distintos sectores de la provincia, la Dirección de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, llevó adelante un amplio operativo de asistencia y contingencia en las zonas más golpeadas por las inclemencias climáticas.

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Los equipos de emergencia volcaron sus esfuerzos principalmente en los departamentos precordilleranos y cordilleranos, como Calingasta, Iglesia y Jáchal, donde las precipitaciones níveas se hicieron sentir con mayor fuerza durante las últimas horas, provocando acumulación de nieve e interrupciones temporales en los caminos.

El trabajo coordinado incluyó la llegada del personal estatal a puestos alejados para verificar el estado de las familias y garantizar la entrega de elementos de primera necesidad. Entre las principales acciones desplegadas se destacan:

Despeje de caminos: Trabajo conjunto con Vialidad para garantizar la transitabilidad en rutas provinciales y nacionales clave.

Asistencia social de emergencia: Entrega de leña, alimentos y elementos de abrigo a pobladores de zonas rurales e incipientes puestos de montaña.

Monitoreo preventivo: Relevamiento constante sobre las condiciones del tiempo y estado del suelo para prevenir posibles complicaciones por congelamiento.

Desde el organismo estatal instaron a la comunidad, especialmente a los transeúntes y transportistas que deban circular por rutas cordilleranas, a extremar las precauciones, verificar el estado de los vehículos antes de salir y consultar el estado del tránsito a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.