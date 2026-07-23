    • 23 de julio de 2026 - 18:01

    Gustavo De la Fuente denunció maltratos a familiares en el Penal de Chimbas

    El abogado afirmó que sus allegados padecieron requisas humillantes, largas esperas y restricciones cuando intentaban visitarlo.

    De la Fuente denunció humillaciones y malos tratos a sus familiares durante las visitas al Penal de Chimbas.

    De la Fuente denunció humillaciones y malos tratos a sus familiares durante las visitas al Penal de Chimbas.

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    El abogado penalista Gustavo De la Fuente denunció públicamente las situaciones que, según afirmó, atravesaron sus familiares durante los dos años en los que permaneció detenido en el Penal de Chimbas. En declaraciones a 0264 Radio, sostuvo que los controles de ingreso incluían prácticas degradantes que también afectaban a allegados de otros internos.

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    De la Fuente aseguró que uno de los primeros inconvenientes era la extensa espera para ingresar al Servicio Penitenciario Provincial, incluso cuando los visitantes tenían un horario previamente establecido. Según relató, en algunas oportunidades sus familiares debieron permanecer hasta dos horas afuera del establecimiento antes de ser atendidos.

    El abogado también denunció procedimientos humillantes durante las requisas a las mujeres. De acuerdo con su testimonio, algunas familiares fueron obligadas a quitarse elementos de protección menstrual, que luego eran descartados, mientras que otras habrían tenido que exhibir partes de su cuerpo ante el personal encargado de los controles.

    Estas situaciones, siempre según la versión brindada por De la Fuente, provocaron que algunas personas desistieran de ingresar al penal. Como consecuencia, los internos no podían concretar el encuentro con sus familiares ni recibir los alimentos que les habían llevado.

    Además, cuestionó la manera en la que eran revisadas las comidas. Afirmó que los alimentos eran manipulados e incluso dañados durante los controles. También señaló que existían fuertes restricciones para acceder a los sanitarios y que, en algunos casos, los visitantes debían solicitar autorización para ir al baño.

    De la Fuente remarcó que las presuntas irregularidades no habrían estado dirigidas únicamente contra su entorno. Ante la consulta de 0264 Radio, aseguró que situaciones similares eran padecidas por familiares de otros detenidos alojados en el Penal de Chimbas.

    El impacto de la detención en su familia

    El penalista también habló sobre las consecuencias emocionales y físicas que tuvo su detención. Manifestó que los dos años que permaneció privado de la libertad representaron un período de fuerte deterioro psicológico para él y para sus seres queridos.

    Pese a esa situación, destacó el acompañamiento recibido por parte de su familia y aseguró que lograron mantenerse unidos durante todo el proceso judicial.

    A comienzos de julio, el Tribunal Oral Federal absolvió a Gustavo De la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo en la causa en la que eran investigados por una presunta red de trata de personas vinculada al estudio Belle Argentina.

    La acusación sostenía que ambos captaban mujeres para realizar transmisiones destinadas a plataformas para adultos. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para mantener la imputación y ordenó la absolución de los acusados.

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