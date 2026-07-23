    • 23 de julio de 2026 - 16:42

    Un reporte internacional permitió condenar a un sanjuanino por distribuir material de abuso sexual infantil

    El reporte del NCMEC permitió identificar al acusado y secuestrar dispositivos. Recibió tres años de prisión condicional y deberá hacer tratamiento psicológico.

    El fiscal Pablo Martín estuvo al frente de la investigación iniciada a partir de un reporte internacional sobre material de abuso sexual infantil.

    El fiscal Pablo Martín estuvo al frente de la investigación iniciada a partir de un reporte internacional sobre material de abuso sexual infantil.

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    Un reporte internacional sobre material de abuso y explotación sexual infantil dio origen a una investigación en San Juan que terminó con la condena de Gabriel Alexander Sánchez Díaz. El acusado recibió tres años de prisión de ejecución condicional por distribuir representaciones de menores de 18 años involucrados en actividades sexuales explícitas.

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    La sentencia fue dictada este jueves 23 de julio durante una audiencia de juicio abreviado. El juez Federico Rodríguez homologó el acuerdo alcanzado por las partes, declaró la culpabilidad del imputado e impuso la pena prevista por el delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal.

    El caso comenzó con un aviso internacional

    La investigación se inició a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), un organismo internacional especializado en la detección de casos vinculados con la explotación de niños y adolescentes.

    El informe llegó a San Juan mediante los mecanismos de cooperación entre instituciones dedicadas a perseguir delitos informáticos. A partir de ese aviso, el Ministerio Público desarrolló distintas medidas para determinar quién se encontraba detrás de la actividad denunciada.

    Las tareas permitieron identificar al responsable, reunir evidencia digital y solicitar órdenes judiciales de allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos. Con las pruebas incorporadas al expediente, la Fiscalía avanzó hasta alcanzar el acuerdo de juicio abreviado que posteriormente fue aprobado por el magistrado.

    La causa estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, dirigida por el fiscal Pablo Martín. También intervinieron el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez.

    Qué deberá cumplir el condenado

    Además de los tres años de prisión condicional, Sánchez Díaz deberá respetar durante el mismo período una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.

    Entre las obligaciones fijadas se encuentran:

    • Mantener un domicilio informado ante las autoridades.
    • Someterse al control del Patronato de Liberados.
    • Realizar un tratamiento psicológico.
    • Trabajar sobre el control de impulsos.
    • Abordar el respeto por la integridad sexual.
    • Cumplir pautas vinculadas con la responsabilidad penal.

    Al tratarse de una pena de ejecución condicional, el condenado no ingresará de manera inmediata al Servicio Penitenciario, siempre que cumpla todas las condiciones ordenadas durante los próximos tres años. Una eventual violación de esas reglas podría generar consecuencias judiciales sobre el beneficio concedido.

    El juez también dispuso la sanitización de los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación antes de que sean devueltos.

    Este procedimiento consiste en eliminar de los equipos los archivos ilegales o sensibles detectados durante las pericias, preservando previamente la evidencia necesaria para la causa. La medida busca impedir que el material vuelva a quedar disponible en los aparatos secuestrados.

    La intervención del NCMEC resultó determinante para activar la investigación en San Juan. El intercambio internacional de información permitió rastrear la actividad digital denunciada y avanzar con las medidas que terminaron identificando y condenando al responsable.

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