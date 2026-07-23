La Policía de San Juan aún registra la entrega de armas con fichas de papel: el sistema quedó bajo la lupa

La investigación iniciada tras el hallazgo de un arma de la Policía de San Juan en un hecho delictivo ocurrido en Salta expuso una realidad que sorprendió incluso durante una entrevista radial: la fuerza provincial todavía utiliza un sistema en gran parte manual para registrar la entrega y devolución de armas a sus efectivos.

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El dato fue confirmado por el subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio , en Radio Sarmiento. El funcionario explicó que el mecanismo vigente se basa en fichas, actas de entrega y documentación en papel, un método que dificulta reconstruir con rapidez el recorrido de cada arma.

“El sistema de registración que tiene la Policía es muy rudimentario”, reconoció el funcionario. Si bien señaló que parte del proceso ya comenzó a digitalizarse, admitió que el registro histórico del armamento aún depende de documentación física.

Esa situación quedó en evidencia luego de que la Justicia de Salta enviara un oficio para solicitar información sobre una pistola secuestrada en una causa penal que figura registrada a nombre de la Policía de San Juan.

A partir de ese requerimiento, la Provincia inició una investigación para reconstruir la trazabilidad del arma, es decir, determinar si fue entregada a algún efectivo, permanecía en depósito o cómo terminó fuera de San Juan.

Villavicencio explicó que el arma integra un lote de 500 pistolas adquiridas en 2022 y que, debido al sistema de registro existente, el relevamiento demanda revisar documentación en todas las dependencias policiales.

La auditoría alcanza a los 6.500 efectivos de la fuerza y busca establecer si existe algún faltante de armamento. El funcionario aclaró que, por el momento, no está confirmado que hayan desaparecido armas y desmintió la versión que hablaba de un faltante de 150 unidades.

“No son 150”, aseguró, aunque precisó que todavía no es posible confirmar si falta algún arma porque el relevamiento continúa.

El subsecretario también descartó que existan policías formalmente investigados por el caso. Además, afirmó que los recientes traslados de personal dentro de la fuerza responden a decisiones habituales de la Jefatura de Policía y no guardan relación con esta investigación.

Respecto de cómo el arma llegó a Salta, Villavicencio pidió no sacar conclusiones anticipadas. Señaló que existen distintas posibilidades, como una pérdida, un robo denunciado por un efectivo u otra circunstancia que solo podrá determinarse cuando finalice la reconstrucción de su recorrido.

Mientras tanto, la Provincia avanza con la digitalización del sistema de control del armamento, con el objetivo de modernizar el registro y facilitar el seguimiento de cada arma oficial en futuras auditorías.