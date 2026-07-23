    • 23 de julio de 2026 - 12:54

    Condenaron a un mecánico por estafar a comerciantes con cheques falsos

    Se estima que el monto total de la estafa asciende a $12 millones. El condenado deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un falso mecánico fue condenado en la provincia de La Pampa tras ser hallado culpable de haber estafado a varios comerciantes con cheques truchos. Se estima que el monto total del delito cometido, entre enero y mayo de este año, asciende a $12 millones.

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    La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Miguel Ángel Hernández a la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por seis hechos de estafa en concurso ideal con uso y/o falsificación de documento privado.

    La pesquisa estuvo a cargo del fiscal general Guillermo Sancho, quien expuso que el hombre de 50 años tenía un modus operandi que consistía en ir a locales, realizar compras de elevado valor y abonar con cheques adulterados, denunciados como robados o de terceros, destaca el medio El Diario.

    Se supo además que en reiteradas oportunidades los comerciantes le entregaban dinero en efectivo en concepto de "vuelto" del cheque entregado.

    Luego de ser hallado culpable, se dispuso que cumpla su pena de forma efectiva y la devolución definitiva de un auto Volkswagen Suran que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación.

    En cumplimiento con la Ley de Víctimas (Ley 27.375), el juzgado estableció consultar a todos los comerciantes damnificados para que manifiesten si desean ser informados de forma previa ante eventuales solicitudes de beneficios penitenciarios del condenado, tales como salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.

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