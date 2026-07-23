    • 23 de julio de 2026 - 12:58

    Este mensaje de WhatsApp nunca tenés que responder si te llega de un desconocido

    Las estafas a través de WhatsApp siguen creciendo y los ciberdelincuentes utilizan mensajes cada vez más convincentes para engañar a sus víctimas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo y, justamente por su popularidad, también se convirtió en uno de los canales favoritos de los ciberdelincuentes. En los últimos años se multiplicaron las estafas que comienzan con un simple mensaje enviado desde un número desconocido.

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    Aunque existen distintas modalidades, los especialistas coinciden en que hay un tipo de mensaje que nunca debería responderse: aquel que intenta iniciar una conversación con frases ambiguas como "Hola, ¿cómo estás?", "¿Te acordás de mí?", "Tengo algo importante para decirte" o asegura que el remitente "se equivocó de número".

    Por qué es mejor no responder estos mensajes de Whatsapp

    A simple vista puede parecer un error inocente, pero muchas veces forma parte de estrategias conocidas como ingeniería social, cuyo objetivo es generar confianza para obtener información personal, convencer a la víctima de hacer una transferencia o dirigirla hacia enlaces fraudulentos.

    Muchas personas creen que responder "Te equivocaste" no representa ningún riesgo. Sin embargo, hacerlo confirma que el número está activo y que detrás hay una persona que lee los mensajes y por ende, que puede caer en un plan de estafa cibernética, que cada vez es más común.

    A partir de ese momento, los estafadores pueden insistir con nuevas conversaciones, inventar historias para ganar confianza o intentar derivar el contacto hacia falsas oportunidades de inversión, ofertas laborales, supuestos premios o pedidos de dinero. En otros casos, el mensaje incluye directamente un enlace para confirmar una entrega, actualizar una cuenta o recibir un beneficio.

    Los expertos recomiendan no abrir esos vínculos, ya que podrían conducir a sitios diseñados para robar datos personales o credenciales de acceso. La principal recomendación es no responder si no reconocés el número y el contenido del mensaje resulta extraño o inesperado. También conviene verificar el código de país del remitente, ya que muchas campañas de fraude llegan de números internacionales.

    Si el contacto insiste, la mejor opción es bloquearlo y reportarlo desde la propia aplicación. WhatsApp permite denunciar conversaciones sospechosas para contribuir a detectar cuentas utilizadas con fines fraudulentos y que no caigan más personas en estas practicas.

    Además, nunca se deben compartir códigos de verificación, contraseñas, datos bancarios ni información personal por mensaje, incluso si quien escribe asegura pertenecer a una empresa, un banco o un organismo oficial. Con unos pocos segundos de precaución es posible evitar una estafa que podría comprometer información sensible o generar importantes pérdidas económicas.

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