La "biblioteca secreta" de Telegram promete 100.000 libros gratis: cómo funciona y qué riesgos tiene

Telegram dejó de funcionar únicamente como una aplicación de mensajería y sumó comunidades, canales y herramientas automáticas para acceder a diferentes contenidos. Entre ellas ganó popularidad la denominada “Biblioteca Secreta” , una red no oficial que promete más de 100.000 libros electrónicos en varios idiomas y formatos.

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El sistema funciona mediante bots y canales administrados por terceros. Los usuarios escriben el título de un libro o el nombre de su autor y reciben diferentes resultados, que pueden incluir una descripción, la portada y un archivo para descargar. Algunas opciones también permiten visualizar el texto directamente dentro de la aplicación.

Sin embargo, esta supuesta biblioteca no es una función oficial desarrollada por Telegram ni posee un único catálogo permanente. Los bots son herramientas creadas y operadas por terceros, y su presencia dentro de la plataforma no representa una garantía sobre la seguridad, legalidad o calidad del contenido que ofrecen.

La facilidad para almacenar, compartir y descargar archivos convirtió a Telegram en una alternativa atractiva para muchos lectores. No obstante, la disponibilidad cambia constantemente: algunos bots dejan de funcionar, modifican su nombre o son eliminados luego de denuncias vinculadas con derechos de autor.

No todos los libros gratuitos son legales

Que un archivo esté disponible sin costo dentro de Telegram no significa necesariamente que pueda distribuirse libremente. Los clásicos cuyos derechos expiraron, las obras de dominio público y los títulos compartidos con autorización de sus autores pueden descargarse legalmente.

La situación cambia cuando aparecen libros recientes que normalmente se venden en librerías o plataformas digitales. La legislación argentina reconoce a los autores y titulares de derechos la facultad de autorizar la reproducción y distribución de sus obras. Por ese motivo, una copia difundida sin permiso puede vulnerar la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

Telegram dispone de un mecanismo para que autores, editoriales o representantes denuncien públicamente canales y bots que infrinjan derechos de autor. La empresa señala que analiza los reclamos y puede retirar el contenido cuando comprueba que existe una vulneración.

Los riesgos de descargar archivos desde bots desconocidos

Además del conflicto legal, existen riesgos para la seguridad del usuario. Un canal puede utilizar nombres similares a los de comunidades conocidas y dirigir a páginas externas, archivos falsos o espacios cargados de publicidad engañosa.

Antes de abrir o descargar un libro conviene prestar atención a estas señales:

El bot solicita datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

El archivo posee una extensión diferente de PDF, EPUB o MOBI.

El enlace redirige a varias páginas antes de comenzar la descarga.

Se exige instalar una aplicación externa.

El canal promete premios, dinero o accesos exclusivos a cambio de información.

El archivo tiene un tamaño o nombre que no coincide con el libro buscado.

También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo, evitar conceder permisos innecesarios y analizar los archivos antes de abrirlos. Telegram prohíbe utilizar la plataforma para realizar estafas y puede limitar o eliminar cuentas denunciadas por actividades engañosas.

Dónde descargar libros gratis de manera legal

Para leer sin pagar y evitar problemas, existen bibliotecas digitales que publican obras de dominio público o títulos autorizados por sus autores.

Una de las más conocidas es Project Gutenberg, que reúne más de 77.000 libros gratuitos y permite leerlos en línea o descargarlos en diferentes formatos. Su catálogo se concentra principalmente en obras clásicas cuyos derechos de autor expiraron en Estados Unidos.

Otra posibilidad es Google Books, donde pueden encontrarse libros completos de dominio público, avances autorizados por editoriales y enlaces para adquirir las versiones comerciales. También existen promociones temporales en tiendas digitales y plataformas que ofrecen títulos gratuitos con autorización de sus propietarios.

La llamada “Biblioteca Secreta” muestra cómo Telegram se transformó en un espacio capaz de almacenar y distribuir grandes cantidades de contenido. Su facilidad de uso puede resultar atractiva, pero antes de descargar un libro es fundamental comprobar quién lo comparte, qué archivo se está abriendo y si la obra cuenta con autorización para circular gratuitamente.