Alerta por el "sharenting": La peligrosa costumbre de exponer a los hijos en internet

El hábito de compartir fotos, videos y datos diarios de niños y niñas en redes sociales práctica conocida mundialmente como sharenting volvió a encender las alarmas entre especialistas en ciberseguridad y protección infantil. Un reciente relevamiento reveló que casi la mitad de los padres y madres difunde imágenes de sus hijos menores de edad en plataformas digitales sin dimensionar el impacto ni las consecuencias a largo plazo.

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El estudio puso en evidencia una contradicción recurrente en el ámbito digital: aunque más del 85% de las familias afirma sentir preocupación por el destino o el uso indebido que terceros puedan hacer del contenido familiar, más del 50% continúa subiendo material donde el rostro y los rasgos del menor quedan completamente expuestos.

La difusión continua de imágenes genera una "huella digital" previa al consentimiento del niño y lo expone a diversos riesgos que van más allá del entorno familiar:

Generación de huella digital sin consentimiento: La gran mayoría de los bebés ya posee presencia online antes del primer año de vida debido a publicaciones realizadas por sus propios progenitores, lo que construye una reputación en línea no deseada para el futuro.

Riesgo de ciberbullying y ciberacoso: La sobreexposición de situaciones cotidianas o escolares puede convertirse en material de burla o acoso entre pares durante la etapa escolar o la adolescencia.

Uso malintencionado y robo de datos: Las imágenes de acceso público resultan vulnerables a la captura por parte de perfiles falsos, uso indebido mediante herramientas de inteligencia artificial o rastreo de información sensible como rutinas, uniformes y colegios.

Recomendaciones para proteger la privacidad de los menores

Frente a la expansión de esta tendencia, los expertos en tecnología y seguridad recomiendan adoptar pautas básicas de cuidado para reducir la exposición en el entorno virtual:

Ajustar la privacidad de las cuentas: Evitar que los perfiles personales sean de acceso público y limitar la lista de contactos o seguidores a personas conocidas de confianza.

Ocultar información sensible: Evitar publicar fotos donde figuren nombres de escuelas, direcciones, patentes de vehículos o insignias que permitan geolocalizar la rutina del menor.

Consultar antes de publicar: A medida que los niños crecen, es fundamental involucrarlos en la decisión y pedirles permiso antes de subir una fotografía a las redes sociales, fomentando la cultura del consentimiento digital.