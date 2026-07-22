    • 22 de julio de 2026 - 17:26

    Alerta por el "sharenting": La peligrosa costumbre de exponer a los hijos en internet

    Un informe advirtió sobre el fenómeno del "sharenting". Pese a que la gran mayoría expresa preocupación por la seguridad en internet.

    El hábito de compartir fotos, videos y datos diarios de niños y niñas en redes sociales práctica conocida mundialmente como sharenting.

    El hábito de compartir fotos, videos y datos diarios de niños y niñas en redes sociales práctica conocida mundialmente como sharenting.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hábito de compartir fotos, videos y datos diarios de niños y niñas en redes sociales práctica conocida mundialmente como sharenting volvió a encender las alarmas entre especialistas en ciberseguridad y protección infantil. Un reciente relevamiento reveló que casi la mitad de los padres y madres difunde imágenes de sus hijos menores de edad en plataformas digitales sin dimensionar el impacto ni las consecuencias a largo plazo.

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    El estudio puso en evidencia una contradicción recurrente en el ámbito digital: aunque más del 85% de las familias afirma sentir preocupación por el destino o el uso indebido que terceros puedan hacer del contenido familiar, más del 50% continúa subiendo material donde el rostro y los rasgos del menor quedan completamente expuestos.

    Los principales peligros que advierten los especialistas

    La difusión continua de imágenes genera una "huella digital" previa al consentimiento del niño y lo expone a diversos riesgos que van más allá del entorno familiar:

    Generación de huella digital sin consentimiento: La gran mayoría de los bebés ya posee presencia online antes del primer año de vida debido a publicaciones realizadas por sus propios progenitores, lo que construye una reputación en línea no deseada para el futuro.

    Riesgo de ciberbullying y ciberacoso: La sobreexposición de situaciones cotidianas o escolares puede convertirse en material de burla o acoso entre pares durante la etapa escolar o la adolescencia.

    Uso malintencionado y robo de datos: Las imágenes de acceso público resultan vulnerables a la captura por parte de perfiles falsos, uso indebido mediante herramientas de inteligencia artificial o rastreo de información sensible como rutinas, uniformes y colegios.

    Recomendaciones para proteger la privacidad de los menores

    Frente a la expansión de esta tendencia, los expertos en tecnología y seguridad recomiendan adoptar pautas básicas de cuidado para reducir la exposición en el entorno virtual:

    Ajustar la privacidad de las cuentas: Evitar que los perfiles personales sean de acceso público y limitar la lista de contactos o seguidores a personas conocidas de confianza.

    Ocultar información sensible: Evitar publicar fotos donde figuren nombres de escuelas, direcciones, patentes de vehículos o insignias que permitan geolocalizar la rutina del menor.

    Consultar antes de publicar: A medida que los niños crecen, es fundamental involucrarlos en la decisión y pedirles permiso antes de subir una fotografía a las redes sociales, fomentando la cultura del consentimiento digital.

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