    • 17 de julio de 2026 - 09:35

    Día internacional del emoji, ¿qué impacto pedagógico tienen en la comunicación?

    Esta efeméride particular se celebra desde 2014 e invita a todos los usuarios de redes sociales, foros y mensajería instantánea a hablar un único lenguaje en común: el de los emojis, pero ¿es tan universal como se cree?

    Emojis.

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    Los emojis dejaron de ser un simple recurso para adornar mensajes. Con el paso del tiempo se transformaron en un lenguaje cotidiano que millones de personas utilizan para expresar emociones, reforzar ideas y comunicarse con mayor rapidez. En el marco del Día Internacional del Emoji, especialistas analizaron el impacto que estos símbolos tienen en la educación y coincidieron en que, bien utilizados, pueden convertirse en un valioso recurso pedagógico.

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    La celebración se realiza cada 17 de julio desde 2014 y busca destacar el papel que los emojis ocupan en la comunicación digital. Aunque nacieron como un complemento de los mensajes escritos, hoy forman parte de conversaciones personales, redes sociales e incluso espacios educativos.

    Expertos en educación sostienen que estos íconos favorecen la expresión de emociones, ayudan a interpretar el tono de un mensaje y pueden facilitar la comprensión de algunos conceptos, especialmente entre niños y adolescentes que crecieron en entornos digitales. Su uso, además, despierta el interés de los estudiantes y promueve una participación más activa en las clases.

    Emojis.

    Emojis.

    Sin embargo, también advierten que los emojis no reemplazan al lenguaje escrito. Su significado puede variar según el contexto, la cultura o incluso la plataforma desde la que se envían, por lo que es necesario enseñar a utilizarlos de manera crítica y complementaria a la escritura tradicional.

    Para los especialistas, el desafío de la escuela actual no pasa por rechazar estas nuevas formas de comunicación, sino por incorporarlas como parte de una alfabetización digital más amplia. Comprender el significado de los emojis, interpretar mensajes multimodales y desarrollar habilidades para comunicarse en distintos formatos son competencias cada vez más importantes en una sociedad atravesada por la tecnología.

    Lejos de representar una amenaza para la escritura, los emojis aparecen como un complemento que refleja la evolución del lenguaje en la era digital. Utilizados con criterio, pueden enriquecer la comunicación y convertirse en aliados para enseñar, aprender y expresar emociones de una manera más cercana y visual.

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