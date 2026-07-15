La advertencia de los expertos: por qué deberías desenchufar el cargador apenas tu celular llega al 100%

Es una escena que se repite en casi cualquier casa: terminás de cargar el celular, desconectás el aparato y dejás el cargador enchufado a la pared listo para la próxima vez. Aunque parezca un acto inofensivo y sumamente cómodo, especialistas en tecnología y seguridad eléctrica advierten que esta costumbre esconde riesgos importantes tanto para la economía del hogar como para la seguridad de la vivienda.

El épico video de un sanjuanino que reunió a Messi, Maradona y los héroes argentinos

Dejar el cargador conectado de forma permanente no solo disminuye la vida útil del propio accesorio, sino que también genera un gasto de energía silencioso y eleva la probabilidad de sufrir incidentes domésticos.

Uno de los principales motivos para desenchufar el cargador es el denominado "consumo fantasma" o "consumo vampiro". Aunque el celular no esté conectado al otro extremo del cable, el transformador interno del cargador sigue conectado al circuito eléctrico cerrado.

Más allá del factor económico, el aspecto más preocupante está relacionado con la seguridad del hogar. Los cargadores modernos están diseñados con sistemas de protección, pero no están exentos de fallas si se los somete a una conexión ininterrumpida.

Desgaste de los componentes: Al estar constantemente bajo tensión, los materiales internos del cargador (como los condensadores) sufren un desgaste acelerado. Esto reduce drásticamente su vida útil.

Peligro de incendios: Un cargador permanentemente enchufado puede sobrecalentarse, especialmente si es de calidad genérica o no está homologado. Ante un golpe de tensión en la red eléctrica o un cortocircuito interno, el plástico puede derretirse y originar un principio de incendio, un riesgo que se multiplica si el cable está apoyado sobre superficies inflamables como sábanas, sillones o alfombras.

Buenas prácticas para cuidar tus dispositivos:

Desenchufar al terminar: Hacer del "desconectar el cargador" un hábito tan natural como apagar la luz al salir de una habitación.

Usar zapatillas con interruptor: Si resulta incómodo desenchufar cada cable individualmente, una zapatilla o prolongador con llave de encendido/apagado permite cortar el paso de corriente de manera general con un solo clic.

Evitar cargadores genéricos: Los accesorios que no cuentan con normas de seguridad certificadas son mucho más propensos a sufrir fallas graves ante cualquier variación de voltaje.