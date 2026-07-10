Ultimátum a Meta: la Unión Europea exige cambiar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

La Unión Europea (UE) endureció su postura contra los gigantes tecnológicos y lanzó una dura advertencia a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. A través de un dictamen preliminar, el bloque comunitario le exigió a la firma de Mark Zuckerberg que modifique de manera urgente el "diseño adictivo" de sus plataformas. De no cumplir con las normativas de seguridad digital, la compañía se expone a una multa que podría alcanzar los 12.000 millones de dólares.

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La investigación, enmarcada en la estricta Ley de Servicios Digitales (DSA) europea, concluyó que las redes sociales de Meta no mitigan adecuadamente los riesgos para la salud física y mental de los usuarios, afectando especialmente a niños, adolescentes y personas vulnerables. Según Bruselas, funciones clave de las aplicaciones están desarrolladas específicamente para retener la atención del público durante el mayor tiempo posible.

Para ajustarse a las regulaciones de la UE y garantizar la protección de los menores, el regulador europeo determinó que Meta deberá implementar profundas modificaciones en sus algoritmos y en la interfaz de sus aplicaciones:

Eliminar el scroll infinito: Desactivar el desplazamiento continuo de la pantalla y la reproducción automática de contenidos, dos herramientas señaladas como los principales motores de la dependencia digital.

Pausas de uso: Introducir interrupciones efectivas y obligatorias que limiten el tiempo de permanencia de los usuarios en la pantalla.

Algoritmos menos agresivos: Modificar los sistemas de recomendación para que dejen de priorizar contenidos pensados exclusivamente para maximizar la interacción y el tiempo de uso compulsivo.

Una multa histórica en juego

Desde la Comisión Europea aclararon que el fin principal no es la sanción económica, sino forzar un cambio real de comportamiento en las corporaciones tecnológicas. Sin embargo, la presión financiera es real: si Meta se niega a aplicar las reformas requeridas, el bloque podría aplicarle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

Teniendo en cuenta que los ingresos mundiales de la firma superaron los 200.000 millones de dólares el año pasado, el castigo económico treparía hasta los 12.000 millones de dólares. Por su parte, voceros de Meta expresaron su disconformidad con el fallo preliminar de las autoridades, aunque aseguraron que mantendrán la vía del diálogo abierta y colaborarán durante el proceso formal de investigación.