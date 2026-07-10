El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

El pequeño fue encontrado sin vida junto a sus abuelos después de dos semanas de intensa búsqueda en la zona más afectada por los sismos.

La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida tras permanecer dos semanas desaparecido luego de los terremotos que devastaron Venezuela, generó una profunda conmoción. Horas después de confirmarse el hallazgo de su cuerpo, su madre, Blanca Martínez, compartió un estremecedor mensaje en redes sociales para despedir a su hijo y expresar el dolor que atraviesa.

La mujer, psicóloga de profesión, publicó una serie de fotografías junto al pequeño y escribió una extensa reflexión sobre la pérdida. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", expresó al comienzo de su mensaje, en el que reconoció que la tragedia cambió por completo su manera de entender el duelo.

El posteo de Blanca Martínez sobre su hijo Lucas Gámez. En otro tramo de la publicación recordó que, por su trabajo, siempre habló de la muerte como un proceso natural y aseguró que incluso le transmitía esa mirada a Lucas. Sin embargo, confesó que enfrentarse a la pérdida de un hijo es una experiencia imposible de comparar con cualquier otra. "Ahora me trago mis palabras", escribió, al describir el inmenso vacío que dejó la muerte del niño.

Pese al profundo dolor, la madre aseguró que intentará transformar ese sufrimiento en un homenaje permanente para Lucas. También manifestó que su mayor consuelo es la esperanza de volver a encontrarse con él algún día y cerró su mensaje con una promesa: construir algo que mantenga vivo el recuerdo de su hijo.