    • 10 de julio de 2026 - 09:59

    El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

    El pequeño fue encontrado sin vida junto a sus abuelos después de dos semanas de intensa búsqueda en la zona más afectada por los sismos.

    Blanca Martínez y su hijo Lucas Gámez.

    Blanca Martínez y su hijo Lucas Gámez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida tras permanecer dos semanas desaparecido luego de los terremotos que devastaron Venezuela, generó una profunda conmoción. Horas después de confirmarse el hallazgo de su cuerpo, su madre, Blanca Martínez, compartió un estremecedor mensaje en redes sociales para despedir a su hijo y expresar el dolor que atraviesa.

    Leé además

    Terremotos en Venezuela.

    Ya son 3.889 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y siguen las tareas de rescate

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

    Un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mujer, psicóloga de profesión, publicó una serie de fotografías junto al pequeño y escribió una extensa reflexión sobre la pérdida. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", expresó al comienzo de su mensaje, en el que reconoció que la tragedia cambió por completo su manera de entender el duelo.

    El posteo de Blanca Mart&iacute;nez sobre su hijo Lucas G&aacute;mez.

    El posteo de Blanca Martínez sobre su hijo Lucas Gámez.

    En otro tramo de la publicación recordó que, por su trabajo, siempre habló de la muerte como un proceso natural y aseguró que incluso le transmitía esa mirada a Lucas. Sin embargo, confesó que enfrentarse a la pérdida de un hijo es una experiencia imposible de comparar con cualquier otra. "Ahora me trago mis palabras", escribió, al describir el inmenso vacío que dejó la muerte del niño.

    Pese al profundo dolor, la madre aseguró que intentará transformar ese sufrimiento en un homenaje permanente para Lucas. También manifestó que su mayor consuelo es la esperanza de volver a encontrarse con él algún día y cerró su mensaje con una promesa: construir algo que mantenga vivo el recuerdo de su hijo.

    Lucas Gámez, de 9 años, había desaparecido el 24 de junio cuando un edificio se derrumbó en La Guaira como consecuencia de los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. Tras 14 días de intensas tareas de rescate, brigadistas localizaron su cuerpo entre los escombros junto al de sus abuelos, poniendo fin a una búsqueda que movilizó a rescatistas de distintos países y conmovió tanto a Argentina como a Venezuela.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ultimátum a Meta.

    Ultimátum a Meta: la Unión Europea exige cambiar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ola de calor en España. Foto: Gentileza

    El calor extremo desata el terror en España: un incendio forestal en Almería provoca una tragedia con 11 muertos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Terror en el aire.

    Pánico en el aire: una ventanilla se rompió en pleno viaje y el avión debió aterrizar de emergencia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nuevos ataques de Estados Unidos a Irán: 14 muertos y 78 heridos

    Nuevos ataques de Estados Unidos a Irán: 14 muertos y 78 heridos