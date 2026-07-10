    • 10 de julio de 2026 - 09:12

    Pánico en el aire: una ventanilla se rompió en pleno viaje y el avión debió aterrizar de emergencia

    El incidente ocurrió durante un vuelo que unía Grecia con Alemania. La aeronave fue desviada a un aeropuerto de Italia y todos los pasajeros resultaron ilesos.

    Terror en el aire.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión vivieron los pasajeros de un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Grecia y Alemania, luego de que una de las ventanillas del avión presentara una rotura cuando la aeronave ya se encontraba en pleno vuelo. La situación obligó a la tripulación a declarar una emergencia y modificar el recorrido para realizar un aterrizaje preventivo.

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    El hecho ocurrió el miércoles, cuando el avión cubría el trayecto entre la isla griega de Corfú y la ciudad alemana de Berlín. Según relataron algunos pasajeros, se escuchó un fuerte ruido en la cabina y poco después la tripulación informó que se había detectado un problema en una de las ventanillas, por lo que era necesario aterrizar cuanto antes como medida de precaución.

    Ante la situación, el piloto desvió el vuelo hacia el aeropuerto de Ancona, en Italia, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Una vez en tierra, los pasajeros descendieron normalmente y fueron asistidos por personal aeroportuario, mientras técnicos inspeccionaban la aeronave para determinar el origen del desperfecto.

    Desde la compañía aérea explicaron que la decisión de aterrizar respondió a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes y remarcaron que en ningún momento estuvo comprometida la integridad de los ocupantes del vuelo.

    Tras permanecer varias horas en el aeropuerto italiano, los pasajeros pudieron continuar viaje hacia su destino final en otra aeronave dispuesta por la empresa. Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para establecer qué provocó la falla en la ventanilla.

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