Pánico en el aire: una ventanilla se rompió en pleno viaje y el avión debió aterrizar de emergencia

El incidente ocurrió durante un vuelo que unía Grecia con Alemania. La aeronave fue desviada a un aeropuerto de Italia y todos los pasajeros resultaron ilesos.

Momentos de extrema tensión vivieron los pasajeros de un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Grecia y Alemania, luego de que una de las ventanillas del avión presentara una rotura cuando la aeronave ya se encontraba en pleno vuelo. La situación obligó a la tripulación a declarar una emergencia y modificar el recorrido para realizar un aterrizaje preventivo.

El hecho ocurrió el miércoles, cuando el avión cubría el trayecto entre la isla griega de Corfú y la ciudad alemana de Berlín. Según relataron algunos pasajeros, se escuchó un fuerte ruido en la cabina y poco después la tripulación informó que se había detectado un problema en una de las ventanillas, por lo que era necesario aterrizar cuanto antes como medida de precaución.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026 Ante la situación, el piloto desvió el vuelo hacia el aeropuerto de Ancona, en Italia, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Una vez en tierra, los pasajeros descendieron normalmente y fueron asistidos por personal aeroportuario, mientras técnicos inspeccionaban la aeronave para determinar el origen del desperfecto.

Desde la compañía aérea explicaron que la decisión de aterrizar respondió a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes y remarcaron que en ningún momento estuvo comprometida la integridad de los ocupantes del vuelo.