Un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

El crimen ocurrió en la ciudad colombiana de Cali. La víctima tenía 68 años y era una figura conocida en el mundo de la belleza y el espectáculo.

Un crimen conmociona a Colombia. Un reconocido estilista de 68 años, que durante décadas trabajó con artistas, modelos y figuras de la televisión, fue asesinado presuntamente por su propio hermano en medio de un conflicto familiar por una herencia. El hecho ocurrió en la ciudad de Cali y es investigado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la investigación preliminar, la discusión entre ambos se originó por el reparto de bienes familiares y fue escalando hasta terminar en un violento ataque. La víctima recibió varias heridas con un arma blanca y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Jhonier y Mauricio Leal. (Foto: La República) Tras el crimen, el presunto agresor intentó escapar, pero fue localizado y detenido poco después por efectivos de la Policía. Ahora quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo se desencadenó el homicidio y cuál fue la secuencia de los hechos.

El estilista era ampliamente reconocido en el ambiente artístico colombiano por su extensa trayectoria y por haber trabajado con numerosas personalidades del espectáculo. Su muerte provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde colegas, clientes y amigos expresaron su dolor y recordaron su legado profesional.

Las autoridades continúan reuniendo testimonios y pruebas para esclarecer el caso, mientras el asesinato reavivó el debate en Colombia sobre los conflictos familiares que derivan en hechos de violencia extrema.