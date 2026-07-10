    • 10 de julio de 2026 - 10:34

    Un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

    El crimen ocurrió en la ciudad colombiana de Cali. La víctima tenía 68 años y era una figura conocida en el mundo de la belleza y el espectáculo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un crimen conmociona a Colombia. Un reconocido estilista de 68 años, que durante décadas trabajó con artistas, modelos y figuras de la televisión, fue asesinado presuntamente por su propio hermano en medio de un conflicto familiar por una herencia. El hecho ocurrió en la ciudad de Cali y es investigado por las autoridades judiciales.

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    De acuerdo con la investigación preliminar, la discusión entre ambos se originó por el reparto de bienes familiares y fue escalando hasta terminar en un violento ataque. La víctima recibió varias heridas con un arma blanca y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

    Jhonier y Mauricio Leal. (Foto: La Rep&uacute;blica)

    Jhonier y Mauricio Leal. (Foto: La República)

    Tras el crimen, el presunto agresor intentó escapar, pero fue localizado y detenido poco después por efectivos de la Policía. Ahora quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo se desencadenó el homicidio y cuál fue la secuencia de los hechos.

    El estilista era ampliamente reconocido en el ambiente artístico colombiano por su extensa trayectoria y por haber trabajado con numerosas personalidades del espectáculo. Su muerte provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde colegas, clientes y amigos expresaron su dolor y recordaron su legado profesional.

    Las autoridades continúan reuniendo testimonios y pruebas para esclarecer el caso, mientras el asesinato reavivó el debate en Colombia sobre los conflictos familiares que derivan en hechos de violencia extrema.

    Mauricio Leal era conocido como el "peluquero de las estrellas" en Colombia. (Foto: El Universo)

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