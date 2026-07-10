Ya son 3.889 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y siguen las tareas de rescate

Las autoridades actualizaron el balance de víctimas a más de dos semanas de los sismos. También se mantienen miles de heridos y decenas de miles de familias afectadas.

El Gobierno de Venezuela informó un nuevo balance sobre las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. Según los últimos datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ascendió a 3.889, mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, el número de heridos se mantiene en 16.740, al tiempo que 86.794 familias ya recibieron algún tipo de asistencia por parte de los organismos de emergencia. Equipos de rescate, personal sanitario y voluntarios siguen trabajando entre los escombros para localizar desaparecidos y atender a los damnificados.

Terremotos en Venezuela. Las provincias más golpeadas continúan enfrentando un complejo escenario, con miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas y una importante afectación en hospitales, escuelas y servicios públicos. En varias localidades permanecen habilitados centros de evacuación para quienes perdieron sus hogares.

La tragedia mantiene en vilo a toda la región y ha despertado una fuerte respuesta internacional. Diversos países y organizaciones humanitarias enviaron equipos especializados, insumos médicos y ayuda para colaborar con las tareas de rescate y la atención de los sobrevivientes.