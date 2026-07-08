Hallaron muerto a Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que era buscado tras el terremoto en Venezuela

Después de dos semanas de una búsqueda marcada por la esperanza de su familia, este miércoles confirmaron el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que había quedado atrapado bajo los escombros tras los terremotos que sacudieron a Venezuela .

"Mucha gente todavía espera noticias de sus seres queridos", el relato de Ángel Olivares, el rescatista sanjuanino que está en Venezuela

La noticia fue confirmada por los familiares del menor, quienes permanecían desde el primer día en las inmediaciones del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, donde se produjo el derrumbe.

Lucas desapareció el día de los sismos mientras se encontraba junto a sus tíos disfrutando de una jornada en la playa. Tras el movimiento de tierra, el edificio donde estaban colapsó y el niño quedó atrapado.

Desde ese momento, sus padres, Blancalida Martínez y Marcos Gámez, permanecieron en el lugar siguiendo de cerca las tareas de rescate y acompañando a otras familias afectadas por la tragedia.

Durante los días de búsqueda, la familia nunca perdió la esperanza de encontrar al pequeño con vida. Incluso sostenían la posibilidad de que hubiera quedado resguardado en algún espacio entre los escombros.

Un cumpleaños marcado por la esperanza

El lunes, mientras continuaban los operativos, Lucas cumplió 9 años. Sus familiares organizaron un emotivo homenaje frente al edificio derrumbado: llevaron una torta, le cantaron el feliz cumpleaños y renovaron el pedido para que apareciera con vida.

"Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", había escrito su madre en una publicación en redes sociales.

Además, los compañeros de escuela del niño grabaron un video con mensajes de aliento que también fue compartido por la familia.

El conmovedor pedido de su mamá

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la primera semana de búsqueda, cuando Blancalida Martínez obtuvo autorización para ingresar a la zona de los escombros.

Con casco de seguridad y acompañada por los rescatistas, recorrió parte del edificio derrumbado mientras llamaba a su hijo.

"Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", relató días atrás.

El apoyo de rescatistas argentinos

En las tareas participaron inicialmente equipos especializados de El Salvador y Jordania. Sin embargo, al enterarse de que una de las personas desaparecidas era un niño argentino, brigadistas de Argentina que colaboraban en Venezuela decidieron sumarse voluntariamente a la búsqueda durante sus horas de descanso.

Pese al esfuerzo de los equipos de rescate y a la esperanza que mantuvieron sus seres queridos durante 14 días, este miércoles se confirmó el desenlace más doloroso con el hallazgo del cuerpo del pequeño Lucas Gámez.