Argentina desplegó en Venezuela una planta potabilizadora de alta tecnología para los afectados por el sismo

En el marco de las misiones de ayuda humanitaria a Venezuela, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina despegó con personal especializado y equipamiento crítico para asistir a las poblaciones damnificadas. Tras el fuerte terremoto en Venezuela que afectó la costa norte del país, el Gobierno argentino redobló sus esfuerzos de asistencia enviando recursos clave para el saneamiento.

Entre el equipamiento enviado destaca una planta potabilizadora de agua perteneciente al Ejército Argentino. Esta unidad móvil resulta fundamental en el terreno, ya que los sismos provocaron la interrupción total del suministro de agua potable y dañaron severamente la infraestructura de servicios básicos en las comunidades locales.

La tecnología desplegada por los ingenieros del Ejército cuenta con dos sistemas avanzados de purificación que garantizan la entrega segura de este recurso vital tanto para los pobladores como para los equipos de rescate:

Logística ágil en zona de catástrofe: Para optimizar los tiempos de entrega, la planta integra un dispositivo automatizado que envasa el agua en sachets de 500 mililitros y un litro. Esta modalidad evita la necesidad de camiones cisterna pesados y agiliza la distribución directa a pie en áreas de difícil acceso o con estructuras colapsadas.

Rescatistas y binomios caninos en el terreno

El envío de la planta potabilizadora complementa el contingente de la patrulla de rescate urbana (USAR) que ya se encuentra operando en la zona del desastre. El personal —que incluye a miembros del Regimiento de Infantería de Montaña 22 y del Batallón de Ingenieros de Montaña 8— viajó acompañado de especialistas en emergentología, enfermeros, drones de detección y binomios caninos adiestrados para la localización de personas en estructuras colapsadas.

Las autoridades argentinas confirmaron que mantendrán la coordinación operativa continua con los equipos locales para acompañar las tareas de mitigación y recuperación de las áreas más golpeadas por el evento sísmico.