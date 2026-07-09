La supercomputadora mundialista actualizó sus pronósticos: qué chances tiene Argentina y quién aparece como favorito

La nueva simulación del torneo ubicó a la Selección argentina entre los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo , aunque otro seleccionado aparece ahora con mayores probabilidades según el modelo estadístico.

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La definición del Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y una supercomputadora volvió a realizar sus cálculos para proyectar qué equipos tienen más posibilidades de levantar el trofeo. El sistema analizó miles de escenarios posibles y modificó las probabilidades de los principales candidatos tras los resultados de la fase eliminatoria.

El modelo, basado en 25 mil simulaciones de todos los partidos restantes, determinó que Francia quedó como la selección con mayor porcentaje de posibilidades de consagrarse campeona, mientras que Argentina continúa dentro del grupo de equipos con aspiraciones al título.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, mantiene una valoración elevada gracias a su rendimiento durante el torneo y a la presencia de figuras como Lionel Messi. Sin embargo, sus chances sufrieron variaciones respecto a mediciones anteriores luego del avance de las distintas selecciones en el cuadro final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó una fase de grupos sólida y luego avanzó en los cruces de eliminación directa, donde derrotó a Egipto en un partido dramático por 3-2 para meterse entre los ocho mejores del certamen.

La inteligencia artificial deportiva también contempla factores como el nivel de los rivales, el camino hacia la final, el rendimiento histórico y las probabilidades partido por partido para establecer sus pronósticos.

Francia, el principal candidato según el algoritmo

De acuerdo con la última actualización, Francia aparece como el seleccionado con mayores probabilidades de ser campeón. El conjunto europeo, que continúa avanzando en la competencia, desplazó a otros favoritos en la evaluación estadística.

Detrás aparecen otras potencias mundiales que todavía siguen en carrera, entre ellas España e Inglaterra, mientras que Argentina se mantiene como una de las grandes amenazas por su experiencia en instancias decisivas y su jerarquía individual.

Más allá de los números, la historia reciente muestra que los pronósticos no garantizan resultados: Argentina llegó a Qatar 2022 sin ser la máxima favorita de muchos modelos y terminó conquistando el título mundial.