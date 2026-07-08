    • 8 de julio de 2026 - 21:44

    Sportivo Desamparados cambia de pilcha: anunció un convenio con una histórica marca de indumentaria

    El Puyutano volverá a la reconocida marca que ya lo acompañó en distintas etapas de su historia. Vestirá al plantel que disputará el Regional Amateur.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados confirmó este miércoles un nuevo acuerdo comercial que marca el regreso de un viejo conocido. La institución sanjuanina anunció que la firma Sport2000 será la encargada de confeccionar la indumentaria oficial del plantel de Primera División, que se encuentra disputando el torneo local y el Torneo Regional Amateur, cuya próxima edición comenzará en unos meses.

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    Con este convenio, el Víbora dejará de ser vestido por Retiel y volverá a lucir una marca con la que compartió algunos de los períodos más importantes de su historia. Sport2000 ya vistió a Desamparados en 1997, entre 2003 y 2008, y nuevamente desde 2012 hasta 2016.

    La propia empresa celebró el regreso del club a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: "¡Bienvenidos Desamparados! El equipo sanjuanino se suma a Sport2000 para que los vistamos en cada partido. ¡Estamos muy contentos de volver a acompañarlos en la cancha, Club Sportivo Desamparados!".

    Sport2000 cuenta con una importante presencia en el fútbol argentino y actualmente provee la indumentaria de clubes como Altos Hornos Zapla, que milita en el Torneo Federal A, además de Laferrere, Deportivo Merlo e Ituzaingó, equipos que participan en la Primera B Metropolitana, entre otros.

    El regreso de la marca representa una nueva etapa para Sportivo Desamparados, que ya comienza a prepararse para uno de los principales objetivos deportivos de la temporada: el Torneo Regional Amateur, certamen que otorga la posibilidad de pelear por el ascenso al Federal A.

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