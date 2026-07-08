    • 8 de julio de 2026 - 19:46

    Los Pumas realizaron su primera práctica en San Juan de cara al duelo con Gales

    El entrenamiento de Los Pumas se desarrolló en el Estadio del Bicentenario y contó con la presencia de medios de comunicación.

    Entrenamiento. Los Pumas se movieron en el Bicentenario preparando el partido del sábado contra Gales.

    Entrenamiento. Los Pumas se movieron en el Bicentenario preparando el partido del sábado contra Gales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, llevó a cabo su primer entrenamiento en la provincia de San Juan, como preparación para el encuentro frente a Gales, que se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 16 en el Estadio del Bicentenario, por la segunda fecha de la Nations Championship.

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    Durante la jornada, el cuerpo técnico y los jugadores trabajaron en aspectos técnicos y tácticos con vistas al compromiso ante el seleccionado galés. Luego del entrenamiento charlaron con los medios de comunicación, ante la atenta mirada de jóvenes jugadores de rugby que habían ido a observar la práctica del combinado nacional.

    El partido marcará la octava presentación de Los Pumas en la provincia de San Juan, donde acumulan un historial de cuatro victorias y tres derrotas.

    CRONOGRAMA SEMANAL

    Jueves 9 de julio

    Conferencia de prensa anuncio de equipo.

    Entrenador + jugador.

    Hora: 9:15 hs (se recomienda llegar al menos 15/20 minutos antes)

    Ubicación: Del Bono Park Hotel Spa & Casino

    Viernes 10 de julio

    Captain´s Run

    Visión minutos finales y posibilidad de entrevistar a dos jugadores.

    Hora: 11:30 (se recomienda llegar unos minutos antes. Se les avisará cuándo pueden ingresar a la tribuna de prensa)

    Lugar: Estadio San Juan del Bicentenario

    Sábado 11 de julio

    Los Pumas vs Gales.

    Hora: 16

    Lugar: Estadio San Juan del Bicentenario

    Conferencia de prensa post partido y zona mixta con jugadores.

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