Los Pumas realizaron su primera práctica en San Juan de cara al duelo con Gales

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, llevó a cabo su primer entrenamiento en la provincia de San Juan, como preparación para el encuentro frente a Gales, que se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 16 en el Estadio del Bicentenario, por la segunda fecha de la Nations Championship.
Durante la jornada, el cuerpo técnico y los jugadores trabajaron en aspectos técnicos y tácticos con vistas al compromiso ante el seleccionado galés. Luego del entrenamiento charlaron con los medios de comunicación, ante la atenta mirada de jóvenes jugadores de rugby que habían ido a observar la práctica del combinado nacional.
El partido marcará la octava presentación de Los Pumas en la provincia de San Juan, donde acumulan un historial de cuatro victorias y tres derrotas.
CRONOGRAMA SEMANAL
Jueves 9 de julio
Conferencia de prensa anuncio de equipo.
Hora: 9:15 hs (se recomienda llegar al menos 15/20 minutos antes)
Ubicación: Del Bono Park Hotel Spa & Casino
Viernes 10 de julio
Captain´s Run
Visión minutos finales y posibilidad de entrevistar a dos jugadores.
Hora: 11:30 (se recomienda llegar unos minutos antes. Se les avisará cuándo pueden ingresar a la tribuna de prensa)
Lugar: Estadio San Juan del Bicentenario
Sábado 11 de julio
Los Pumas vs Gales.
Hora: 16
Lugar: Estadio San Juan del Bicentenario
Conferencia de prensa post partido y zona mixta con jugadores.