Los Pumas realizaron su primera práctica en San Juan de cara al duelo con Gales

El entrenamiento de Los Pumas se desarrolló en el Estadio del Bicentenario y contó con la presencia de medios de comunicación.

Entrenamiento. Los Pumas se movieron en el Bicentenario preparando el partido del sábado contra Gales.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, llevó a cabo su primer entrenamiento en la provincia de San Juan, como preparación para el encuentro frente a Gales, que se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 16 en el Estadio del Bicentenario, por la segunda fecha de la Nations Championship.

Durante la jornada, el cuerpo técnico y los jugadores trabajaron en aspectos técnicos y tácticos con vistas al compromiso ante el seleccionado galés. Luego del entrenamiento charlaron con los medios de comunicación, ante la atenta mirada de jóvenes jugadores de rugby que habían ido a observar la práctica del combinado nacional.

El partido marcará la octava presentación de Los Pumas en la provincia de San Juan, donde acumulan un historial de cuatro victorias y tres derrotas.

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