Los Pumas en San Juan y las ventajas de comprar la entrada en los clubes

La cuenta regresiva para la llegada de Los Pumas a San Juan ya comenzó, pero el impacto de este acontecimiento deportivo trasciende ampliamente el partido que el próximo 11 de julio enfrentará a Argentina y Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Vacaciones de invierno a puro deporte: San Juan presentó la agenda con Los Pumas, Las Panteras y la Maratón Internacional

Cada entrada que se adquieren en los sanjuaninos representa una inversión directa en el fortalecimiento de los clubes que, todos los días, forman deportistas, promueven valores y contienen a cientos de familias en toda la provincia.

Más de 2.000 jugadores de rugby de toda la provincia se beneficiarán de una iniciativa que convierte un espectáculo deportivo de primer nivel en infraestructura, equipamiento y nuevas oportunidades para el crecimiento de las instituciones.

A través de un trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan, la Unión Sanjuanina de Rugby y las instituciones locales, continúa la venta de entradas mediante una modalidad que permitirá que la totalidad de lo recaudado quede en los clubes para concretar obras de infraestructura, incorporar equipamiento y mejorar sus instalaciones.

De esta manera, un evento deportivo de jerarquía internacional se transforma en una herramienta concreta para seguir construyendo un deporte más fuerte y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Las entradas generales continúan disponibles a un valor promocional de $20.000 y podrán adquirirse hasta el 10 de julio a través de las secretarías y tesorerías oficiales de los clubes participantes.

La propuesta involucra a Jockey Club, San Juan Rugby Club, Alfiles, Huazihul y Universitario, además de todas las instituciones que integran el Rugby de Desarrollo en los distintos departamentos de la provincia.

El alcance de esta iniciativa también incluye a los equipos Zorros de 9 de Julio, Pocito, Caucete y Cóndor de Jáchal, junto con Dinos XV, referente del rugby inclusivo, y Vinos, representativo de veteranos y juego clásico. De esta manera, el beneficio económico llegará a cada rincón donde el rugby continúa creciendo como una herramienta de integración, formación y desarrollo social.

La llegada de eventos deportivos de esta magnitud forma parte de una política de estado que entiende al deporte como un motor de desarrollo para toda la provincia. Además del movimiento turístico y económico que generan, estas competencias fortalecen a las instituciones deportivas, crean nuevas oportunidades para los deportistas y contribuyen al crecimiento de los clubes, que son espacios fundamentales para la formación de miles de niños y jóvenes.