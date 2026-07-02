    • 2 de julio de 2026 - 18:15

    El repudiable cántico de los hinchas mexicanos contra Maradona que reavivó la rivalidad con Argentina: video

    Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó empañada por un repudiable episodio protagonizado por un grupo de hinchas en las inmediaciones del estadio. Tras asegurar el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra Diego Armando Maradona y el pueblo argentino.

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    “Maradona se murió, se murió, ¿por qué no se mueren todos, la p* que los parió?**”, fue el cántico que se escuchó entre los fanáticos mexicanos mientras celebraban la clasificación.

    Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas inconscientes en inmediaciones del Paseo de la Reforma, en medio de las celebraciones por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. (Video: @OscarBlancoCdmx/X)

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