El repudiable cántico de los hinchas mexicanos contra Maradona que reavivó la rivalidad con Argentina: video

Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país.

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó empañada por un repudiable episodio protagonizado por un grupo de hinchas en las inmediaciones del estadio. Tras asegurar el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra Diego Armando Maradona y el pueblo argentino.

“Maradona se murió, se murió, ¿por qué no se mueren todos, la p* que los parió?**”, fue el cántico que se escuchó entre los fanáticos mexicanos mientras celebraban la clasificación.

"MARADONA SE MURIÓ... PORQUE NO SE MUEREN TODOS, LPQLP"



La canción de los Mexicanos contra los Argentinos pic.twitter.com/GzqvxvjFcd — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) July 2, 2026

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas inconscientes en inmediaciones del Paseo de la Reforma, en medio de las celebraciones por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. (Video: @OscarBlancoCdmx/X)