Cómo limpiar la parte de atrás de la heladera y cada cuánto recomiendan hacerlo

La limpieza de la parte trasera de la heladera es una de las tareas de mantenimiento del hogar que más se posterga. No por dificultad técnica, sino por una combinación de desconocimiento y falta de visibilidad: esa zona queda oculta contra la pared y, salvo que se mueva el electrodoméstico, permanece fuera del campo de atención de quienes habitan la casa. El mantenimiento doméstico abarca una larga lista de rutinas —pisos, ventanas, baños, cocina—, pero los componentes que no se ven con facilidad suelen quedar al margen de esas rutinas.

La heladera ocupa un lugar central en cualquier cocina. Funciona las 24 horas, los siete días de la semana , sin interrupción, y de ella depende la conservación de alimentos frescos, medicamentos y otros productos que requieren frío constante. Por esa razón, su correcto funcionamiento no es un detalle menor: una heladera que trabaja en condiciones deficientes consume más energía, enfría peor y puede fallar antes de tiempo.

Lo que muchos usuarios ignoran es que el interior del electrodoméstico no es la única zona que requiere atención. La parte trasera —donde se alojan el condensador , el compresor y el serpentín — cumple una función técnica esencial para que el ciclo de refrigeración se sostenga en el tiempo. Esa zona acumula polvo, pelusa y, en algunos casos, grasa , y su descuido tiene consecuencias directas sobre el rendimiento del aparato.

Los técnicos en refrigeración son coincidentes en la frecuencia recomendada: la parte trasera de la heladera debe limpiarse al menos dos veces al año . Ese intervalo es suficiente para evitar la acumulación de suciedad que afecta el funcionamiento del condensador y el compresor.

La parte trasera de la heladera concentra el condensador, el compresor y el serpentín, claves para sostener el ciclo de refrigeración.

El condensador y la rejilla trasera cumplen una función precisa: permiten que la heladera libere al exterior el calor que extrae del interior. El líquido refrigerante circula por los tubos traseros, cambia de estado gaseoso a líquido y, en ese proceso, disipa energía calorífica. Si esa zona está obstruida por polvo o grasa, el sistema no puede disipar el calor con eficiencia y comienza a trabajar bajo mayor esfuerzo.

John Tomczyk, profesor emérito de refrigeración y aire acondicionado de la Ferris State University, señaló que cuando el condensador acumula polvo, pelusa o suciedad, disminuye su capacidad para liberar el calor al ambiente. Como consecuencia, aumentan la temperatura y la presión del sistema; el equipo debe hacer un mayor esfuerzo y consume más energía para mantener el frío.

El polvo, la pelusa y la grasa en el condensador reducen la capacidad de la heladera para disipar el calor al exterior.

Cómo limpiar la parte de atrás de la heladera

El procedimiento no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. Antes de comenzar, el paso indispensable es desenchufar la heladera: trabajar con el aparato conectado representa un riesgo eléctrico. No es necesario vaciar el interior, ya que la limpieza es completamente externa.

Una vez desenchufada, hay que separar la heladera de la pared con cuidado. Si el electrodoméstico es pesado, conviene pedir ayuda para evitar golpes o daños en el piso. Con el acceso a la parte trasera libre, se utiliza un cepillo suave y seco para retirar el polvo acumulado en los tubos del condensador y el serpentín, con movimientos de arriba hacia abajo. Algunas heladeras tienen el condensador cubierto y la rejilla no queda a simple vista; en esos casos, el cepillo igualmente puede introducirse por las ranuras disponibles.

Si además del polvo hay grasa pegada en los tubos —algo frecuente en cocinas con mucha actividad—, se recomienda usar un paño apenas húmedo para limpiar esa superficie. No se aconseja mojar en exceso ni aplicar productos químicos agresivos sobre los componentes.

Antes de volver a colocar la heladera en su lugar, hay que asegurarse de que todo esté completamente seco. Al empujar el aparato de regreso contra la pared, conviene dejar siempre un espacio entre la rejilla trasera y la pared: esa separación permite la circulación de calor y es parte del funcionamiento normal del sistema.

Qué pasa si no se limpia

Gary McCorquodale, técnico especialista de Service Refrigeration Co., advirtió que la acumulación de suciedad en el condensador puede elevar considerablemente los costos de funcionamiento y acelerar el desgaste de los componentes. Un condensador sucio o engrasado obliga al motor a trabajar por encima de sus parámetros normales, lo que genera calor adicional y presión sobre el sistema.

Las consecuencias más frecuentes de no limpiar la parte trasera incluyen pérdida de capacidad de enfriamiento, mayor consumo eléctrico y, en casos de descuido prolongado, sobrecalentamiento del motor. Ese sobrecalentamiento acorta la vida útil del compresor, que es la pieza más costosa del electrodoméstico y la que, cuando falla, suele determinar si una heladera se repara o se descarta.

McCorquodale también subrayó que mantener limpio el condensador permite que el equipo funcione a menor temperatura, reduzca el consumo eléctrico, enfríe de forma más eficiente y prolongue la vida útil del compresor. La relación entre limpieza y rendimiento es, en este caso, directa y medible.

No limpiar la parte trasera de la heladera puede provocar menor capacidad de enfriamiento, mayor consumo eléctrico y sobrecalentamiento del motor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para alargar la vida útil de la heladera

Más allá de la limpieza trasera semestral, hay una serie de hábitos que contribuyen a que el electrodoméstico funcione mejor durante más tiempo. El primero es respetar la separación entre la heladera y la pared: no apoyar el aparato directamente contra la superficie es una condición de funcionamiento, no una recomendación opcional.

Otro punto que señalan los especialistas es que todas las partes de la heladera deben estar limpias para que el aparato funcione de manera óptima. Eso incluye las gomas de las puertas, la bandeja de desagüe, las rejillas internas y, por supuesto, el condensador trasero. Cada zona sucia representa una carga adicional para el sistema.

La limpieza de la parte trasera es en realidad una práctica de mantenimiento preventivo. Incorporarla al calendario doméstico —junto con otras tareas periódicas del hogar— es la forma más sencilla de evitar fallas prematuras y de sostener el rendimiento del electrodoméstico a lo largo del tiempo.