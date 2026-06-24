San Juan se prepara para recibir a Los Pumas por la Nations Championship

Los Pumas vuelven al país para hacer su debut en el flamante Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los dos hemisferios. En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).
El seleccionado argentino jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16.
La llegada del combinado nacional a nuestra provincia trasciende lo que ocurre en el campo de juego, dejando una huella en la familia del rugby sanjuanino, porque cada entrada vendida en un club representa una evolución en la infraestructura de cada una de las instituciones locales.
No se trata solo de un encuentro deportivo de élite, sino de un paso importante en la construcción del San Juan del futuro, donde los grandes eventos se traducen en mejoras para la comunidad.
Jugadores convocados para los encuentros de este certamen internacional.
FORWARDS
ALEMANNO, Matías
ASEVEDO, Luciano
CORIA MARCHETTI, Francisco
DELGADO, Pedro
GRONDONA, Santiago
KREMER, Marcos
MATERA, Pablo
MOLINA, Franco
MONTOYA, Julián
MORO, Joaquín
OVIEDO, Joaquín
OVIEDO, Leonel
PENOUCOS, Juan
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUIZ, Ignacio
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
BACKS
ALBORNOZ, Tomás
BENÍTEZ CRUZ, Simón
CARRERAS, Mateo
CARRERAS, Santiago
CINTI, Lucio
DELGUY, Bautista
FRAGA, Agustín
GARCÍA, Gonzalo
ISGRÓ, Rodrigo
MENDY, Ignacio
MORONI, Matías
MOYANO, Agustín
PRISCIANTELLI, Gerónimo
ROGER, Nicolás
SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino
SOLER, Mateo
EL NATIONS CHAMPIONSHIP
El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR-Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur. En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.