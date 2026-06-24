San Juan se prepara para recibir a Los Pumas por la Nations Championship

Previo al evento del sábado 11 de julio de Los Pumas ante Gales en el Estadio del Bicentenario, el combinado nacional confirmó plantel.

Bicentenario. San Juan será sede de Los Pumas ante Gales por una fecha del Nations Championship.

Los Pumas vuelven al país para hacer su debut en el flamante Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los dos hemisferios. En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).

El seleccionado argentino jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16.

La llegada del combinado nacional a nuestra provincia trasciende lo que ocurre en el campo de juego, dejando una huella en la familia del rugby sanjuanino, porque cada entrada vendida en un club representa una evolución en la infraestructura de cada una de las instituciones locales.

No se trata solo de un encuentro deportivo de élite, sino de un paso importante en la construcción del San Juan del futuro, donde los grandes eventos se traducen en mejoras para la comunidad.

Jugadores convocados para los encuentros de este certamen internacional.