    • 24 de junio de 2026 - 17:26

    San Juan se prepara para recibir a Los Pumas por la Nations Championship

    Previo al evento del sábado 11 de julio de Los Pumas ante Gales en el Estadio del Bicentenario, el combinado nacional confirmó plantel.

    Bicentenario. San Juan será sede de Los Pumas ante Gales por una fecha del Nations Championship.

    Bicentenario. San Juan será sede de Los Pumas ante Gales por una fecha del Nations Championship.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Pumas vuelven al país para hacer su debut en el flamante Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los dos hemisferios. En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).

    Leé además

    Clave. Nazareno Funez es el gol en este San Martín que quiere arrancar la segunda rueda en ganador contra Chacarita.

    San Martín prepara el arranque del segundo semestre con Chacarita

    Por Ariel Poblete
    Histórico. El seleccionado nacional de básquet de chicos con Síndrome de Down brilló en Hungría.

    Orgullo Nacional: Argentina, campeón mundial de básquet para atletas con síndrome de Down

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El seleccionado argentino jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16.

    La llegada del combinado nacional a nuestra provincia trasciende lo que ocurre en el campo de juego, dejando una huella en la familia del rugby sanjuanino, porque cada entrada vendida en un club representa una evolución en la infraestructura de cada una de las instituciones locales.

    No se trata solo de un encuentro deportivo de élite, sino de un paso importante en la construcción del San Juan del futuro, donde los grandes eventos se traducen en mejoras para la comunidad.

    Jugadores convocados para los encuentros de este certamen internacional.

    FORWARDS

    ALEMANNO, Matías

    ASEVEDO, Luciano

    CORIA MARCHETTI, Francisco

    DELGADO, Pedro

    GRONDONA, Santiago

    KREMER, Marcos

    MATERA, Pablo

    MOLINA, Franco

    MONTOYA, Julián

    MORO, Joaquín

    OVIEDO, Joaquín

    OVIEDO, Leonel

    PENOUCOS, Juan

    PETTI, Guido

    RAPETTI, Tomás

    RUIZ, Ignacio

    VIVAS, Mayco

    WENGER, Boris

    BACKS

    ALBORNOZ, Tomás

    BENÍTEZ CRUZ, Simón

    CARRERAS, Mateo

    CARRERAS, Santiago

    CINTI, Lucio

    DELGUY, Bautista

    FRAGA, Agustín

    GARCÍA, Gonzalo

    ISGRÓ, Rodrigo

    MENDY, Ignacio

    MORONI, Matías

    MOYANO, Agustín

    PRISCIANTELLI, Gerónimo

    ROGER, Nicolás

    SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino

    SOLER, Mateo

    EL NATIONS CHAMPIONSHIP

    El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR-Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur. En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    suiza supero a canada en un cierre de maxima intensidad del grupo b del mundial 2026

    Suiza superó a Canadá en un cierre de máxima intensidad del Grupo B del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Kerim Alajbegovic anotó el 1-0 de Bosnia ante Qatar por el Mundial 2026

    Bosnia derrotó a Qatar, quedó tercero en el Grupo B del Mundial 2026 y espera para saber si clasifica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El capitán recibió una especial muestra de cariño por parte de sus compañeros de la Albiceleste. 

    La sorpresa que le prepararon sus compañeros a Messi en plena concentración mundialista

    Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

    El equipo alternativo que prepara Scaloni para que Argentina cierre el grupo ante Jordania

    Por Redacción Diario de Cuyo