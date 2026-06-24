    • 24 de junio de 2026 - 18:28

    San Martín prepara el arranque del segundo semestre con Chacarita

    El plantel Verdinegro completará su puesta a punto con la definición de la probable formación para el domingo a las 16 en el Pueblo Viejo.

    Clave. Nazareno Funez es el gol en este San Martín que quiere arrancar la segunda rueda en ganador contra Chacarita.

    Clave. Nazareno Funez es el gol en este San Martín que quiere arrancar la segunda rueda en ganador contra Chacarita.

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    Por Ariel Poblete

    Son buenos días en Concepción. El triunfo ante Agropecuario volvió a instalar a San Martín en el mapa del Reducido de la Primera Nacional y ahora, el inicio del segundo semestre propone a Chacarita como visita para este domingo a las 16.

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    El lateral izquierdo Hernán Ziuliani, en el festejo del segundo gol, junto con sus compañeros. 

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    Mirando eso, el plantel de Alejandro Schiapparelli siguió con su intensiva preparación a lo largo de toda la semana buscando consolidar ese perfil que apareció ante el Sojero y sirvió para dar otro paso seguro. Sin ausencias, con casi todo el plantel a disposición, el entrenador sanjuanino definirá entre jueves y viernes a la formación titular para el domingo que no presentaría mayores variantes.

    Seba Díaz Robles en el arco, la línea de fondo con Murillo, Marchio, Cocca y Zuliani; el mediocampo con Acosta, Monje, Jaurena y Seba González y los dos puntas, Rossi y Funez. De no mediar inconvenientes de último momento, estos serían los que arranquen ante el Funebrero.

    En tanto, este jueves se vencerá el plazo para sumar refuerzos, sabiendo que reglamentariamente los equipos de la Primera Nacional pueden sumar 4 entre la primera rueda y el inicio de la segunda. Aunque San Martín no tocaría nada: ni altas, ni bajas.

    LIMPIEZA EN CHACARITA

    Con un conocido para los sanjuaninos y en especial para el mundo San Martín como lo es Cristian Grabinski, en Chacarita Juniors no son días fáciles. Primero en cuanto a la continuidad de Enrique Borrelli como mánager, todo quedó trunco ya que renunció. Luego, el Funebrero se meterá en el mercado de pases, donde tiene 10 bajas oficiales y se espera alguna más. Necesita cuatro jugadores de jerarquía para lo que viene. De no mediar inconvenientes, Cristian Guanca será el primero en llegar.

    Chacarita está en plena reestructuración de su plantel para la etapa complementaria del campeonato de la Primera Nacional. En las últimas horas, Julián Velázquez le puso punto final a su estadía en el Funebrero. El central se despidió del club en redes sociales: “Se cierra una etapa. Gracias Chacarita por estos 6 meses donde me tocó dejar todo en cada partido. Gracias compañeros, cuerpo técnico y a toda la gente del club. Les deseo lo mejor”.

    La semana pasada, Chaca oficializó que estos 10 jugadores no serán tenidos en cuenta: Sebastián Anchoverri, Gonzalo Dell’Aquila, Lisandro Montenegro, Gonzalo Mottes, Miguel Mellado, Ezequiel Moya, Sebastián Ramírez, Juan Cuevas, Favio Cabral y Juan Ignacio Barbieri.

    Mientras la formación del Mudo Grabinski prepara el partido ante San Martín sabiendo que está en zona de descenso y necesita salir urgente de esa situación.

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