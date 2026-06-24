San Martín prepara el arranque del segundo semestre con Chacarita

El plantel Verdinegro completará su puesta a punto con la definición de la probable formación para el domingo a las 16 en el Pueblo Viejo.

Clave. Nazareno Funez es el gol en este San Martín que quiere arrancar la segunda rueda en ganador contra Chacarita.

Son buenos días en Concepción. El triunfo ante Agropecuario volvió a instalar a San Martín en el mapa del Reducido de la Primera Nacional y ahora, el inicio del segundo semestre propone a Chacarita como visita para este domingo a las 16.

Mirando eso, el plantel de Alejandro Schiapparelli siguió con su intensiva preparación a lo largo de toda la semana buscando consolidar ese perfil que apareció ante el Sojero y sirvió para dar otro paso seguro. Sin ausencias, con casi todo el plantel a disposición, el entrenador sanjuanino definirá entre jueves y viernes a la formación titular para el domingo que no presentaría mayores variantes.

Seba Díaz Robles en el arco, la línea de fondo con Murillo, Marchio, Cocca y Zuliani; el mediocampo con Acosta, Monje, Jaurena y Seba González y los dos puntas, Rossi y Funez. De no mediar inconvenientes de último momento, estos serían los que arranquen ante el Funebrero.

En tanto, este jueves se vencerá el plazo para sumar refuerzos, sabiendo que reglamentariamente los equipos de la Primera Nacional pueden sumar 4 entre la primera rueda y el inicio de la segunda. Aunque San Martín no tocaría nada: ni altas, ni bajas.

LIMPIEZA EN CHACARITA Con un conocido para los sanjuaninos y en especial para el mundo San Martín como lo es Cristian Grabinski, en Chacarita Juniors no son días fáciles. Primero en cuanto a la continuidad de Enrique Borrelli como mánager, todo quedó trunco ya que renunció. Luego, el Funebrero se meterá en el mercado de pases, donde tiene 10 bajas oficiales y se espera alguna más. Necesita cuatro jugadores de jerarquía para lo que viene. De no mediar inconvenientes, Cristian Guanca será el primero en llegar.