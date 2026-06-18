Fallo por San Martín-Chicago: AFA ordenó completar el partido y el Verdinegro deberá pagar el viaje del Torito

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo sobre el partido suspendido ante Nueva Chicago y la resolución trajo alivio en Concepción: no habrá quita de puntos ni se dará por perdido el encuentro . La decisión fue que el encuentro continúe en una fecha a definir y que el Verdinegro se haga cargo de los gastos de traslado de la delegación visitante.

San Martín se quedó sin nada en Jujuy cuando mereció mucho más

La resolución quedó plasmada en el expediente 99214 y establece dos puntos concretos: fijar una nueva fecha para la prosecución del partido y ordenar que San Martín abone a Nueva Chicago los costos del viaje necesarios para completar los 45 minutos restantes.

De esta manera, AFA se inclinó por una medida mucho menos severa que las aplicadas en otros antecedentes recientes de la categoría, descartando cualquier sanción deportiva contra el conjunto sanjuanino.

El encuentro correspondiente a la fecha 17ª de la Primera Nacional quedó envuelto en la polémica el pasado 6 de junio en el estadio Hilario Sánchez.

Cuando había finalizado el primer tiempo y San Martín ganaba 1-0 con un gol de Sebastián Jaurena a los 35 minutos, el arquero de Nueva Chicago, Facundo Masuero, denunció haber sido alcanzado por la explosión de un elemento de pirotecnia proveniente de la tribuna local.

La situación generó una inmediata preocupación. El guardameta recibió asistencia médica en el campo de juego y luego fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial para una evaluación más profunda.

Durante varios minutos existió la posibilidad de reanudar el encuentro si el futbolista estaba en condiciones de continuar. Sin embargo, ante la incertidumbre sobre su estado físico, las autoridades decidieron suspender el partido.

Lo que dijo el árbitro

Un dato clave para entender el fallo fue el informe elevado por el árbitro Federico Benítez. Según consignó el juez, ni él ni el resto del cuerpo arbitral pudieron observar el lanzamiento del elemento ni escuchar una detonación dentro del estadio. La decisión de suspender el encuentro se basó exclusivamente en la situación médica del arquero visitante y fue tomada luego de una reunión con dirigentes y capitanes de ambos equipos.

Ese detalle terminó siendo determinante en el análisis del Tribunal y fortaleció la postura de San Martín durante su descargo.

Los antecedentes que hacían temer una sanción mayor

En la previa del fallo existía preocupación en el club sanjuanino debido a antecedentes recientes en la Primera Nacional.

Uno de los casos más recordados ocurrió en marzo de 2022, cuando una bengala marina impactó sobre el arquero de Tristán Suárez durante un partido ante Deportivo Maipú. En aquella oportunidad, el club mendocino recibió una multa económica, la quita de tres puntos al finalizar la temporada y la obligación de completar el encuentro en cancha neutral y sin público.

Más cerca en el tiempo, en octubre de 2025, Gimnasia de Jujuy sufrió una sanción aún más dura tras incidentes en el Reducido frente a Deportivo Madryn. El Tribunal dio por perdido el partido, decretó la victoria 3-0 para el rival y aplicó una fuerte multa económica.

Sin embargo, la situación de San Martín tuvo una diferencia sustancial: no se constataron lesiones de gravedad en Masuero ni existieron pruebas concluyentes sobre el supuesto impacto directo del elemento explosivo.

Por eso, AFA optó por la alternativa más moderada: completar el segundo tiempo pendiente y cerrar el expediente con una sanción económica indirecta para el Verdinegro, que deberá asumir los gastos del traslado de Nueva Chicago para la reanudación del encuentro.

Ahora solo resta que la organización de la Primera Nacional confirme cuándo se jugarán los 45 minutos que faltan. Mientras tanto, en Concepción respiran tranquilos: el peor escenario quedó descartado.