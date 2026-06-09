San Martín vs. Nueva Chicago: se conoció el informe arbitral y los jueces no escucharon ningún estruendo

Para San Martín , el partido contra Nueva Chicago sigue pese a la suspensión en cancha. Es que el árbitro Federico Benítez elevó su informe ante AFA y se esperan ahora los tiempos administrativos para presentar el descargo correspondiente ante el Tribunal disciplinario.

Bochornosa suspensión en San Martín: el partido, el único gol y la agresión al arquero de Nueva Chicago, en imágenes.

Cumpliendo los pasos reglamentarios, el árbitro Federico Benítez informó en AFA los detalles del partido suspendido entre San Martín y Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional. En su informe, el juez principal remarca que el cuerpo arbitral nunca pudo observar ni escuchar detonación alguna, remitiendose al estado del arquero Masuero y decidiendo recién después de una reunión con dirigentes y capitanes de ambos equipos la suspensión.

Este jueves, se reunirá el Tribunal de Disciplina de AFA y San Martín espera ese momento para realizar el correspondiente descargo. Los antecedentes en la Primera Nacional más cercanos se remten a un incidente en Mendoza, en Maipú y el más reciente en Jujuy.

El primero ocurrió el 23 de marzo de 2022 en Mendoza, durante el encuentro entre Deportivo Maipú y Tristán Suárez. A los 44 minutos del primer tiempo, el arquero visitante Cristian Correa recibió el impacto de una bengala marina lanzada desde la tribuna local. El futbolista sufrió quemaduras y debió ser trasladado a un hospital.

Tras la investigación, AFA sancionó a Deportivo Maipú con una multa económica equivalente al valor de 300 entradas durante cuatro fechas, la quita de tres puntos al finalizar la temporada y la obligación de completar el partido en estadio neutral y a puertas cerradas.

El antecedente más reciente se produjo el 27 de octubre de 2025 en Jujuy, durante los cuartos de final del Reducido entre Gimnasia y Deportivo Madryn. Luego de una serie de incidentes y denuncias por amenazas al árbitro Lucas Comesaña, el encuentro fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo.

En ese caso, el Tribunal actuó con mayor severidad: dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy, decretó el triunfo de Deportivo Madryn por 3-0 y aplicó una multa equivalente a 2.500 entradas.

En San Martín-Chicago no se constataron lesiones en el arquero Masuero y podría decidirse que se complete el segundo tiempo restante, en dos tiempos, más alguna multa económica desestimando la quita de puntos.

INFORME DEL ARBITRO

'Una vez concluido el primer tiempo, mientras ambos equipos se dirigían a los vestuarios, el equipo arbitral notó que el arquero del club visitante Nueva Chicago, el Sr. Masuero Facundo, se encontraba en el suelo dentro de su área de meta, cubriéndose el rostro.

Al acercarnos, nos informó que una bomba de estruendo había caído cerca de él, un incidente que ninguno de los cuatro miembros del equipo arbitral pudo observar, ni escuchar detonación alguna en ese momento.

El jugador parecía estar en estado de shock debido al suceso que el me manifestó en ese momento, aunque sin lesiones visibles. Ante esta situación, el médico del club Nueva Chicago, Sr. Greco Andrés Luciano, comenzó a examinarlo en el terreno de juego. Posteriormente, el médico del club local San Martín de San Juan, Sr. Vera Germán, también colaboró en la atención. Tras 18 minutos de asistencia en el campo, el médico de Nueva Chicago solicitó una ambulancia para trasladar al jugador al hospital y asegurar una mejor atención por el estado de conmoción que presentaba. Al retirarse del estadio la ambulancia, nos aviso que se dirigían hacia el hospital público Rawson.

Ya en la zona de vestuarios, se presentaron en mi vestuario el Vicepresidente Sr. Pablo Slavustqui, el Capitán, Sr. Acosta Guillermo, y el técnico, Sr. Schiapparelli Alejandro, del club San Martín (SJ), así como el Sr. Presidente, Block Rodolfo, el Capitán, Sr. Méndez Emiliano, y el técnico, Sr. Lanaro Germán, del equipo de Nueva Chicago. Estos últimos nos comunicaron que no se encontraban en condiciones de continuar el partido debido a la afectación emocional por la situación de su compañero. Por lo tanto, se decidió suspender el encuentro, con el resultado parcial de 1 (uno) a 0 (cero) en favor de San Martín (SJ).

Tras la suspensión del encuentro, recibí el informe médico del Hospital Rawson, proporcionado por el neurocirujano Dr. Ortiz Facundo, quien brindó la atención al paciente.

Dicho informe detalla lo siguiente: Masuero Facundo Andrés, 26 años. "Paciente que ingresa por TEC leve, por aparente lesión de fuego artificial. TAC de cerebro normal, sin lesión aguda neuroquirúrgica. Puede retornar a la actividad normalmente, sin necesidad de internación".

Adjunto parte médico.

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