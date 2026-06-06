    • 6 de junio de 2026 - 13:40

    Escándalo en Concepción: suspendieron San Martín-Nueva Chicago tras la agresión al arquero Masuero

    El arquero de Nueva Chicago, Facundo Masuero sufrió una agresión al término del primer tiempo. El encuentro fue suspendido cuando San Martín ganaba 1 a 0.

    Facundo Masuero tras la agresión.
    Facundo Masuero tras la agresión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de violencia empañó este sábado el partido entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago en el estadio Hilario Sánchez. El encuentro fue suspendido luego de que el arquero visitante, Facundo Masuero, sufriera una agresión cuando ya había finalizado el primer tiempo.

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    San Mart&iacute;n - Nueva Chicago.

    San Martín - Nueva Chicago.

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se investiga si un petardo u otro elemento de pirotecnia arrojado desde la tribuna explotó cerca del futbolista o si alguna partícula impactó directamente en uno de sus ojos. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la mecánica exacta del hecho.

    Tras advertir la situación, se activó el protocolo médico. Una ambulancia ingresó al estadio y trasladó al arquero a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva. Hasta el cierre de esta edición, no se había difundido un parte médico oficial sobre su estado de salud.

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    Jaurena, el autor del gol de San Mart&iacute;n.

    Jaurena, el autor del gol de San Martín.

    Durante varios minutos existió la posibilidad de que el partido se reanudara si el futbolista se encontraba en condiciones de continuar. Sin embargo, mientras se aguardaban novedades desde el nosocomio, la incertidumbre fue creciendo y finalmente se resolvió no seguir disputando el encuentro.

    Reglamentariamente, la decisión estaba estrechamente vinculada a la condición física del arquero, ya que su aptitud para regresar al campo de juego resultaba determinante para la continuidad del partido.

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    Facundo Masuero agredido.

    Facundo Masuero agredido.

    La agresión ocurrió una vez concluida la etapa inicial. Hasta ese momento, San Martín se imponía por 1 a 0 gracias al gol convertido por Jaurena a los 35 minutos.

    Ahora resta conocer el informe médico definitivo sobre Masuero y la resolución que adopten las autoridades deportivas respecto de los 45 minutos restantes del encuentro, suspendido en medio de un clima de fuerte preocupación por la salud del arquero visitante.

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    Facundo Masuero trasladado al nosocomio.

    Facundo Masuero trasladado al nosocomio.

    • Fotos: Diario de Cuyo.

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