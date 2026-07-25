Un caballo sanjuanino hizo historia al ganar el Clásico Santo Patrono de Mendoza

El turf sanjuanino volvió a celebrar a lo grande . Endo Verde se consagró este fin de semana como el gran protagonista del Clásico Santo Patrono Santiago 2026 , la carrera más importante del calendario hípico de Mendoza , y confirmó su dominio en la región con una victoria contundente ante los mejores ejemplares cuyanos.

Ante unas 10.000 personas que colmaron el Hipódromo de Mendoza , el representante de San Juan respondió al favoritismo con una actuación impecable y sumó un nuevo logro a una temporada inolvidable, luego de haber conquistado meses atrás el Gran Premio Vendimia 2026.

Montado por el jockey cordobés Lucas Noriega, Endo Verde enfrentó a rivales de jerarquía como The Gun, Irlam, Master Yoda y A Mares en los 2.200 metros del clásico . Durante gran parte de la competencia se mantuvo cerca de los punteros, pero a partir de los 1.000 metros comenzó a marcar diferencias.

En la recta final dejó en evidencia su superioridad. Con un andar firme y sin exigencias extremas, cruzó el disco en soledad, con varios cuerpos de ventaja y un tiempo de 2'17"1/5, consolidándose como el mejor fondista del momento en el turf mendocino.

Tras la carrera, Lucas Noriega destacó el rendimiento del ejemplar sanjuanino y aseguró que el triunfo nunca estuvo en duda cuando ingresaron al tramo decisivo.

"Estoy muy feliz por esta victoria. El caballo venía muy bien y respondió de la mejor manera. En los últimos 500 metros al resto le faltó físico y al mío le sobró. Ahí me di cuenta de que no nos paraba nadie", expresó. "Estoy muy feliz por esta victoria. El caballo venía muy bien y respondió de la mejor manera. En los últimos 500 metros al resto le faltó físico y al mío le sobró. Ahí me di cuenta de que no nos paraba nadie", expresó.

Con este nuevo éxito, Endo Verde inscribió su nombre entre los grandes caballos que marcaron una época en Mendoza y reafirmó el excelente presente del turf sanjuanino, que volvió a celebrar un triunfo de enorme prestigio fuera de la provincia.