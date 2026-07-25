Velada del Año VI: Gastón Edul cayó ante Edu Aguirre y avisó "Quiero revancha"

Gastón Edul no pudo completar la revancha simbólica de Argentina ante España , pero abandonó el ring con un nuevo desafío. El periodista perdió por puntos frente al español Edu Aguirre en La Velada del Año VI y, poco después de conocerse el resultado, lanzó un mensaje contundente en sus redes sociales: “Quiero revancha” .

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El combate se disputó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, ante decenas de miles de espectadores y una audiencia multitudinaria en las plataformas digitales. La pelea estuvo atravesada desde la previa por la rivalidad futbolística entre ambos países y por la reciente final del Mundial 2026.

Tras conocerse la derrota, el cronista argentino utilizó su cuenta de X para publicar imágenes de su participación y dejar en claro que el resultado no cerró la historia. “Quiero revancha” , escribió, alimentando inmediatamente la posibilidad de un segundo enfrentamiento.

Gastón Edul protagonizó un combate parejo ante Edu Aguirre, pero cuatro de los cinco jueces vieron ganador al periodista español.

Gastón Edul agradeció el apoyo recibido después del combate y afirmó públicamente que "las Malvinas son argentinas". Posteo vía X (@gastonedul)

Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos. pic.twitter.com/jsITxmC0UD

Edul salió con una propuesta agresiva y buscó acortar rápidamente la distancia. Durante el primer round avanzó sobre Aguirre, lo llevó contra las cuerdas y logró incomodarlo con su presión, pese a la diferencia de altura y alcance entre ambos.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a condicionar al argentino. Aguirre consiguió aprovechar mejor su mayor alcance, mantuvo la distancia y conectó algunos golpes rectos durante el segundo y el tercer asalto.

La estrategia de Edul consistió en avanzar y trabajar desde corta distancia, aunque esa búsqueda provocó varios agarres y reiteradas intervenciones del árbitro. Ninguno logró establecer una superioridad contundente y la definición quedó en manos de los jueces.

"Edu Aguirre":

Porque venció a Gastón Edul en #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Cw1zzQzTKd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2026

Edu Aguirre fue anunciado como ganador después de tres rounds y celebró mientras Gastón Edul escuchaba la decisión desde su esquina.

Finalmente, cuatro jueces votaron a favor de Aguirre y uno consideró ganador a Edul. De esa manera, el periodista español se quedó con uno de los cruces que mayor interés había despertado durante la jornada.

Una entrada cargada de símbolos argentinos

Antes de comenzar la pelea, Edul realizó una de las entradas más comentadas del evento. Ingresó acompañado por los streamers Davo Xeneize y La Cobra, mientras sonaba el Himno Nacional Argentino interpretado por un excombatiente de Malvinas.

El periodista también lució una camiseta con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, el mismo mensaje que había utilizado durante la cobertura del Mundial. El gesto provocó la reacción inmediata de los argentinos presentes en La Cartuja y de quienes seguían la transmisión.

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Edul ingresó con el Himno Nacional, acompañado por Davo Xeneize y La Cobra, y vistiendo una camiseta alusiva a las Islas Malvinas. Video vía Instagram (@infolavelada)

Aguirre, conocido por su participación en El Chiringuito y por su cercanía con Cristiano Ronaldo, representaba el otro extremo de una rivalidad que excedía el boxeo. Edul se convirtió en una figura internacional por su cobertura de la Selección argentina y por haber estado frente a Messi durante el recordado “¿Qué mirás, bobo?” del Mundial de Qatar.

Argentina y España llevaron la rivalidad al ring

La pelea había aumentado su temperatura durante los días anteriores con cruces verbales, un cara a cara tenso en el pesaje y referencias permanentes a la definición mundialista ganada por España ante Argentina.

La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, reunió diez combates entre periodistas, creadores de contenido y personalidades de internet. La sexta edición volvió a llenar La Cartuja y fue seguida por millones de usuarios desde distintos países.

El primer duelo quedó en manos de Aguirre, pero Edul ya dejó abierta la puerta para otro capítulo. Su mensaje fue breve y directo: quiere regresar al ring y buscar la revancha.