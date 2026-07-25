San Juan celebra oro en Carlos Paz de la mano de Tomás Ferrandiz

El futuro ya llegó. Tomás Ferrandiz volvió a ser noticia en el mapa del judo nacional con otra conquista memorable para su corta edad. El judoca sanjuanino copó Carlos Paz al coronarse campeón en la categoría Sub 13.

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La delegación sanjuanina de judo volvió a hacer ruido a nivel nacional. En el Torneo Nacional Centro República que reunió a delegaciones de todo el país en Villa Carlos Paz, el judoca Tomás Ferrandiz Quiroz, de 11 años, se consagró campeón en la categoría juvenil Sub 13 hasta 50 kg. Además, otro sanjuanino, Martín Rosas también fue el mejor en Sub 21 hasta 100 kg.

El certamen, uno de los más convocantes del calendario nacional, reunió a los mejores exponentes de cada provincia y sirvió como vidriera para las nuevas promesas de la disciplina.

Tomás, integrante del equipo sanjuanino dirigido por los profesores Luis Meritelo y Martín Molina, se quedó con la medalla de oro tras una serie de combates en los que mostró técnica, temple y gran preparación física.

Con este resultado, el joven representante de San Juan suma un título más para el judo local y proyecta el trabajo que se viene realizando en la provincia.

Desde el cuerpo técnico destacaron el compromiso del grupo y el acompañamiento de las familias, claves para que San Juan siga posicionándose en las competencias nacionales.

El podio de Tomás no solo es un logro personal: es también el reflejo del crecimiento del judo sanjuanino en las categorías formativas. Venía de ganar el torneo regional de judo en comodoro Rivadavia en febrero llevándose el 1 er puesto.

Una evolución tremenda para uno de los proyectos más sólidos del deporte de San Juan, que sigue sumando campeonatos y apunta lejos.