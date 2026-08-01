San Martín no logró mantener la ventaja y Rafaela aprovechó: empataron en Concepción 1-1

El Verdinegro recibe a la Crema en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 23 de la Primera Nacional.

El santo sanjuanino lo iba ganado con un tanto de Luciano Ferreyra, sin embargo la crema se lo empató con gol de Federico Jourdan.

San Martín vuelve a presentarse ante su gente en un partido clave para recuperar tranquilidad y reencontrarse con la victoria. El equipo sanjuanino enfrenta a Atlético Rafaela después de la derrota por 2 a 1 ante Agropecuario y de una semana marcada por la tensión en el club.

El técnico Schiapparelli no podrá contar con Julián Marchio, quien fue expulsado en la fecha anterior. Rafaela, en tanto, llega ubicado en zona de Reducido y tras cortar una serie de tres caídas consecutivas con un triunfo sobre Nueva Chicago.