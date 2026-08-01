    • 1 de agosto de 2026 - 15:01

    San Martín no logró mantener la ventaja y Rafaela aprovechó: empataron en Concepción 1-1

    El Verdinegro recibe a la Crema en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 23 de la Primera Nacional.

    San Martin de San Juan empata 0-0 frente a Ateltico Rafaela.

    San Martin de San Juan empata 0-0 frente a Ateltico Rafaela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El santo sanjuanino lo iba ganado con un tanto de Luciano Ferreyra, sin embargo la crema se lo empató con gol de Federico Jourdan.

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    Duelo. Nazareno Funez, de lo mejor en San Martín, aguanta la marca de Ulises Yegros. El Verdinegro lo tenía pero se equivocó y lo pagó con empate en Concepción. Foto: Mariano Arias.

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    El técnico Schiapparelli no podrá contar con Julián Marchio, quien fue expulsado en la fecha anterior. Rafaela, en tanto, llega ubicado en zona de Reducido y tras cortar una serie de tres caídas consecutivas con un triunfo sobre Nueva Chicago.

    Noticia en desarrollo: en esta nota se actualizarán el resultado, los goles y las principales jugadas del partido.

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