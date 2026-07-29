Mal clima en San Martín: una visita de la hinchada, un detenido y alta tensión

En el Verdinegro, el ambiente no es el mejor. La caída en Agropecuario detonó una semana caliente en el Pueblo Viejo.

Momento. En San Martín se enrereció el ambiente con la reacción de la hinchada por la última derrota.

La última caída en Carlos Casares fue el detonante. Tras perder con Agropecuario, con tres penales en contra y después de empezar ganando, no cayó bien en el mapa Verdinegro y en redes sociales ya se hizo notar el mal ambiente. Ese fue el primer paso de una escalada que luego tendría el capítulo final en policiales.

Los mensajes de los hinchas reclamando actitud a los jugadores de San Martín se multiplicaron con todo en las primeras horas post-derrota y también hubieron reclamos para la dirigencia, en especial al presidente Miadosqui. Pero esta primera muestra de malestar de los hinchas escaló a otros niveles en la tarde del martes. Es que en el ingreso de calle Mendoza, un grupo de hinchas de San Martín quisieron entrar para hablar con los futbolistas que terminaban su entrenamiento, pero la seguridad privada del club les negó el acceso.

Así y todo, los hinchas quisieron meterse a la fuerza y desde el club solicitaron intervención policial, llegando efectivos de la Motorizada Nº1 para disuadirlos en su intento. En ese procedimiento, un hincha fue interceptado en calle Mendoza y Lautaro, para ser detenido finalmente con marihuana.

No hubo intercambio de palabras con los jugadores, pero los hinchas que se habían metido al sector de los estacionamientos, exigieron un cambio de actitud y rendimiento. Fue breve pero intenso ese momento y luego actuó la policía para resolver la situación.

Un episodio lamentable que enrarece la previa al partido del sábado a las 15,30 ante el Atlético Rafaela, que es clave para reacomodar a San Martín en la Zona B. Además, se conocieron las fechas para los suspendidos con Chicago al que recibirá el miércoles 26 de agosto y contra Tristán Suárez que será el miércoles 16 de septiembre.