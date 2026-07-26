    • 26 de julio de 2026 - 18:10

    San Martín dio dos pasos para atrás y terminó perdiendo con Agropecuario

    El Verdinegro se quedó con las manos vacías y muchas dudas en Carlos Casares. Lo ganaba y se lo dieron vuelta con dos penales.

    Caída. San Martín, con Seba González como capitán, no pudo con Agropecuario que tuvo a Gagliardi como su goleador.

    Caída. San Martín, con Seba González como capitán, no pudo con Agropecuario que tuvo a Gagliardi como su goleador.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Así, las cuentas no cierran. Ganar uno, perder otro con la misma facilidad no suma para nada en la campaña del Atlético San Martín que por la fecha 20 de la Primera Nacional, cayó en Carlos Casares ante uno de los últimos de la tabla, Agropecuario, por 2-1. Además, el Verdinegro terminó con 10 por la expulsión de Julián Marchio.

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    Decisivos. Jaurena, Zuliani y Funez son los pilares de la campaña de San Martín que quiere otra victoria en Carlos Casares.

    San Martín quiere seguir la senda ganadora visitando a Agropecuario

    Una actuación de dos caras en San Martín. La primera, la mejor, en el primer tiempo cuando supo imponer lo que quería, cuando jugó más cercano al plan de partido y en el que sacó su ventaja sobre los 31' con otra aparición de su goleador, Nazareno Funez. Cada día más vital y clave en el andamiaje sanjuanino.

    Pero claro, la otra cara fue la que le costó el partido. En el complemento, muy temprano ya se lo empataron con el primer penal de los tres que sancionó Manduca contra el Verdinegro. Lo cambió el viejo Gagliardi por gol para poner el 1-1 a los 4' de este complemento. Y se abrió otro partido porque Agropecuario se agrandó, fue a buscarlo y San Martín no tuvo la contundencia y la frialdad para resolverlo de contra. Se hizo parejo el trámite con el local insistendo y con San Martín tratando de ser prolijo para lastimarlo pero a los 40' empezó el principio del fin. Marchio forcejeó en el área con Gagliardi y el árbtro marcó penal con expulsión incluída. Peor, imposible. Minuto fatal porque el goleador Sojero la clavó contra el palo izquierdo de Díaz Robles y San Martín empezaba a quedarse sin nada.

    Con apenas 5 minutos por delante de partido, Schiapparelli probó con cambios pero no hubo reacción. Es más, Agropecuario pudo haber decorado su victoria con otro penal que esta vez Blando ejecutó pero el arquero sanjuanino acertó contra su mano derecha.

    Una salida sin réditos para San Martín que pese a la caída quedó en la novena posición de la Zona B, a tres puntos de Zona de Reducido y con un partido y medio por disputar. Pero claro, los números aún dan crédito pero la marcha del equipo es demasiado irregular como para ilusionarse.

    SINTESIS

    AGROPECUARIO 2

    Germán Salort; Facundo Sánchez, Alan Pérez, Tomás Lecanda, Milton Ramos; Braian Aranda, Santiago Gallucci, Carlos Auzqui, Rodrigo Mosqueira; Enzo Aguirre y Alejandro Gagliardi. DT: Gustavo Gómez.

    SAN MARTIN 1

    Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Julián Marchio, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Leonardo Monje, Sebastián González, Sebastián Jaurena; Franco Coronel y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

    Goles: PT, 31' Nazareno Funez (SM); ST, 4' y 40' Gagliardi -ambos de penal- (A).

    Cambios: 46' Juan Cruz Vega x Enzo Aguirre (A), 69' Brian Blando x Carlos Auzqui (A), 69' Jorge Valdez Chamorro x Braian Aranda (A), 72' Federico Murillo x Guillermo Acosta (SM), 72' Luciano Ferreyra x Jaurena (SM), 83' Federico Pérez x Facundo Sánchez (A), 86' Mauro Osores x Emanuel Aguilera (SM), 86' Carlo Lattanzio x González (SM), 86' Gabriel Hachen x Coronel (SM) y Damián Lemos x Mosqueira (A).

    Expulsados: 83' Julián Marchio (SM). Incidencias: 91' Díaz Robles (SM) contuvo penal a Blando (A).

    Arbitro: Maximiliano Manduca.

    Estadio: Agropecuario.

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