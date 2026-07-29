San Martín, Desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

La conmoción por la tragedia aérea que enlutó a San Juan también llegó al deporte. A través de sus redes sociales y comunicados oficiales, los principales clubes de fútbol de la provincia manifestaron su dolor por el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, que dejó siete víctimas fatales.

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El Club Atlético San Martín fue uno de los primeros en pronunciarse. En un comunicado, la institución expresó su "profundo pesar y dolor" por el accidente y envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

"San Martín expresa su profundo pesar y dolor por el accidente aéreo ocurrido en la jornada de hoy en Valle Fértil. Acompaña en el sentimiento a familiares y seres queridos de las personas fallecidas", publicó el Verdinegro. Además, hizo un reconocimiento especial al trabajo de los organismos de emergencia: "Acompañamos al cuerpo de Bomberos y a la Policía de San Juan, que partido a partido brindan sus servicios en nuestra institución".

También el Club Sportivo Desamparados compartió un mensaje de duelo. "El Club Sportivo Desamparados expresa su profundo pesar por el trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Acompañamos a las familias de las víctimas y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias", señaló la entidad puyutana.

Desde Atlético de la Juventud Alianza, el mensaje estuvo dirigido a los familiares de las personas fallecidas. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de las víctimas del accidente aéreo ocurrido hoy en nuestra provincia. Acompañamos con profundo respeto a sus familias y seres queridos", difundió el club de Santa Lucía.

En la misma línea se manifestó el Club Atlético Trinidad, que además destacó el compromiso de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su labor.

"Con profundo pesar despedimos a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Su compromiso y entrega permanecerán en la memoria de nuestra comunidad", expresó el León, que cerró su mensaje acompañando a las familias, compañeros y seres queridos de las víctimas, elevando una oración por su eterno descanso.

Las expresiones de los clubes reflejaron que el dolor por la tragedia trascendió todos los ámbitos de la sociedad sanjuanina. El fútbol provincial dejó de lado la rivalidad deportiva para unirse en un mismo mensaje de respeto, solidaridad y acompañamiento a las familias de las siete personas fallecidas.