San Martín le apunta todo al duro desafío de ir a ganar en Tucumán

El mal trago contra Rafaela ya es historia. Eso remarcan en San Martín y mirando al futuro, todo apunta a buscar una victoria en Tucumán cuando sea visita del Santo por la fecha 24 de la Zona B en la Primera Nacional. Una salida decisiva en los números y en el ambiente del Verdinegro.
El empate de La Crema se sintió y el plantel de Schiapparelli decidió dar vuelta la página y enfocarse en una salida compleja pero decisiva ante uno de los clásicos rivales en la categoría. El entrenador sanjuanino sabe que la presión va en aumento y que agosto será clave. En los nombres, el equipo no presentaría demasiados retoques respecto de lo que mostró ante Rafaela y en especial en el complemento, cuando probó línea de tres en el fondo, dos carrileros y encontró más juego y profundidad. Para eso, Schiapparelli metió varios cambios en el entretiempo y podría repetirse esa decisión pero desde este martes al jueves o viernes podrían quedar confirmados.
Del otro lado, en La Ciudadela de San Martín de Tucumán, la irregularidad es la bandera en esta campaña y preocupa haber perdido el peso de la localía. A falta de 13 fechas para el final de la fase regular, el "Santo" ganó apenas cuatro de los 11 partidos disputados como local, empató cinco y perdió dos. Son 17 puntos sobre 33 posibles, un rendimiento que ayuda a explicar por qué hoy se encuentra fuera de los puestos de Reducido. Por eso, en el Santo Tucumano asumen como decisivo el cruce con el Verdinegro, en casi un mano a mano directo por meterse en la pelea por un ascenso.
Sábado 8 de agosto:
Estudiantes - Deportivo Madryn 15
Almirante Brown - Ciudad de Bolivar 15
Domingo 9 de agosto:
Los Andes - Ferro Carril Oeste 14:30
Deportivo Morón - Acassuso 15
Colon - San Telmo 15:30
Mitre S. del Estero - Defensores de Belgrano 16
Racing de Córdoba - San Miguel 16
Godoy Cruz - Chaco For Ever 16:30
Lunes 10 de agosto:
All Boys - Central Norte de Salta 20
ZONA B:
Viernes 7 de agosto:
Midland - Acassuso 20
Sábado 8 de agosto:
Agropecuario - Güemes de Santiago del Estero 15
Atlético Rafaela - Chacarita 16
Domingo 9 de agosto:
Colegiales - Patronato 15
Quilmes - Almagro 17
Gimnasia y Tiro de Salta - Nueva Chicago 17:30
San Martín de Tucumán - San Martín de San Juan 18
Lunes 10 de agosto:
Gimnasia de Jujuy - Tristán Suárez 15
Atlanta - Temperley 20.