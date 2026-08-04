San Martín le apunta todo al duro desafío de ir a ganar en Tucumán

El Verdinegro visitará al Santo tucumano este domingo a partir de las 18 en un partido decisivo por varios motivos.

Indispensable. Además de los goles, hoy Nazareno Funez es la bandera de San Martín en un momento complejo en la Primera Nacional.

El mal trago contra Rafaela ya es historia. Eso remarcan en San Martín y mirando al futuro, todo apunta a buscar una victoria en Tucumán cuando sea visita del Santo por la fecha 24 de la Zona B en la Primera Nacional. Una salida decisiva en los números y en el ambiente del Verdinegro.

El empate de La Crema se sintió y el plantel de Schiapparelli decidió dar vuelta la página y enfocarse en una salida compleja pero decisiva ante uno de los clásicos rivales en la categoría. El entrenador sanjuanino sabe que la presión va en aumento y que agosto será clave. En los nombres, el equipo no presentaría demasiados retoques respecto de lo que mostró ante Rafaela y en especial en el complemento, cuando probó línea de tres en el fondo, dos carrileros y encontró más juego y profundidad. Para eso, Schiapparelli metió varios cambios en el entretiempo y podría repetirse esa decisión pero desde este martes al jueves o viernes podrían quedar confirmados.

Del otro lado, en La Ciudadela de San Martín de Tucumán, la irregularidad es la bandera en esta campaña y preocupa haber perdido el peso de la localía. A falta de 13 fechas para el final de la fase regular, el "Santo" ganó apenas cuatro de los 11 partidos disputados como local, empató cinco y perdió dos. Son 17 puntos sobre 33 posibles, un rendimiento que ayuda a explicar por qué hoy se encuentra fuera de los puestos de Reducido. Por eso, en el Santo Tucumano asumen como decisivo el cruce con el Verdinegro, en casi un mano a mano directo por meterse en la pelea por un ascenso.

PROGRAMACION Fecha 24

ZONA A: