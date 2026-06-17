    • 17 de junio de 2026 - 06:48

    San Martín le apunta a Agropecuario buscando recuperar su poderío local

    El sábado, el Verdinegro recibirá a los Sojeros a partir de la 16 por la fecha 4 que fue suspendida.

    Titulares. Rossi, Funez y Jaurena estarían ante Agropecuario este sábado en el Pueblo Viejo.

    Titulares. Rossi, Funez y Jaurena estarían ante Agropecuario este sábado en el Pueblo Viejo.

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    Por Ariel Poblete

    Vuelta de página pero con otras urgencias y es que el Atlético San Martín prepara su partido del sábado ante Agropecuario de Carlos Casares con la necesidad de volver a ser fuerte en San Juan. Otra presentación ante su gente que exige victoria para reacomodarse en las posiciones y recuperar la memoria de local.

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    El cotejo, válido por la fecha 4, fue suspendido por el paro que realizaron los futbolistas y será desde las 16 en el Hilario Sánchez. Además, el cotejo servirá para cerrar la primera rueda de la Primera Nacional, con San Martín hoy en la posición 11 y fuera de zona de Reducido.

    San Martín viene de caer en Jujuy ante Gimnasia luego de estar arriba en el marcador. La derrota ante El Lobo jujeño se llevó a Mauro Osores expulsado y ese es un tema para resolver para el técnico Alejandro Schiapparelli ya que el otro primer marcador central, Emmanuel Aguilera, está lesionado. En el Norte, jugó Marchio como segundo zaguero y por ahora, la gran pregunta a responder en el campamento Verdinegro pasa por esa zona. Además se sigue la evolución del golpe del lateral Murillo por quien entró Nadalín.

    En lo demás, la presencia de Leonardo Monje como volante central ya es tema resuelto, mientras que la variante en la gestación pasa por alternar entre Diego Hachen o Sebastián González. El resto, sin dudas con Acosta y Jaurena inamovibles. Arriba, doble punta con Rossi y Funez, en lo que parece ser la receta ya decidida por el Gringo Schiapparelli.

    AGENDA VERDINEGRA

    La semana seguirá con fútbol para miércoles y jueves en el plantel Verdinegro, apuntando a que el viernes quede todo resuelto. San Martín le había ganado a Deportivo Maipú como local el pasado 23 de mayo y luego, en Concepción, recibió a Nueva Chicago en partido que ganaba y fue suspendido. El Verdinegro quiere retomar la senda ganadora en Concepción y ante el caído Agropecuario del Pato Toranzo que está en la posición 17 de la Zona B, es un buen momento.

    Agropecuario, dirigido por Patricio Toranzo, viene de una derrota ante Almagro en la ultima jornada y el técnico sabe que necesita resultados urgente. Está penúltimo, solo por encima de Chacarita, con apenas 4 triunfos. El probable once del Sojero para visitar San Juan sería: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Aguirre o Molina, Milton Ramos; Braian Aranda, Jorge Valdez Chamorro, Rodrigo Castro; Brian Blando, Barrera o Gagliardi, y Rodrigo Mosqueira.

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