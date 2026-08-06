El Senado debate la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y se espera una sesión maratónica

El Senado de la Nación comenzará a debatir este jueves 6 de agosto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , uno de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional. La sesión ordinaria está convocada para las 14 y podrá seguirse en tiempo real mediante la transmisión oficial de Senado Argentina.

El Gobierno eliminó el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros para destrabar la Ley de Propiedad Privada

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La iniciativa introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones y busca agilizar los procedimientos judiciales de desalojo. El tratamiento había quedado pendiente desde el 16 de julio, cuando los senadores aprobaron pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves ante la falta de acuerdos para avanzar con la votación.

La sesión del Senado puede seguirse en tiempo real a través del canal oficial de la Cámara alta.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a finales de marzo y comenzó a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El dictamen de mayoría fue firmado el 20 de mayo, aunque recibió observaciones y dictámenes alternativos de sectores de la oposición.

Entre sus principales puntos aparecen cambios en la forma de calcular las indemnizaciones por expropiaciones, la fijación de criterios sobre intereses y lucro cesante y la búsqueda de procedimientos más rápidos para recuperar inmuebles ocupados. El texto también diferencia entre ocupantes legítimos y usurpadores e incluye modificaciones relacionadas con terrenos afectados por incendios.

El Gobierno sostiene que la iniciativa busca reforzar la protección de la propiedad privada, brindar mayor seguridad jurídica y reducir las demoras que actualmente atraviesan algunos procesos judiciales. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron la velocidad del tratamiento y advirtieron sobre el impacto que podrían tener ciertos artículos en materia social, ambiental y territorial.

Retiraron el capítulo sobre tierras en manos extranjeras

El punto que generó la mayor controversia estaba relacionado con la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. El texto que el oficialismo había intentado acordar elevaba del 15% al 25% el límite máximo de superficie rural que podía quedar en manos foráneas dentro de cada provincia.

La propuesta encontró resistencia en la oposición y también entre legisladores de bloques provinciales y aliados del Gobierno. Ante la posibilidad de no reunir los votos necesarios, el oficialismo decidió retirar todo ese capítulo y avanzar con el resto de la iniciativa.

De esta manera, la regulación vigente sobre extranjerización de tierras no formará parte de la discusión central prevista para este jueves. La atención estará puesta en los cambios sobre expropiaciones, desalojos y manejo de terrenos afectados por incendios.

El oficialismo deberá garantizar primero el quórum y luego reunir una mayoría para aprobar el proyecto. Como la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo e ingresó inicialmente por el Senado, en caso de conseguir media sanción deberá ser enviada a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.