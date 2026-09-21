180 postulantes para seis cargos: así quedó el nuevo concurso para cubrir vacantes en la Justicia de San Juan

El listado revela quiénes buscan dar el salto dentro de la estructura judicial y qué cargos despiertan mayor interés. Hay abogados que se anotaron en hasta cuatro categorías y una vacante que concentra apenas tres aspirantes.

El Consejo de la Magistratura de San Juan cerró el listado de inscriptos para cubrir seis cargos vacantes en el Poder Judicial y contabilizó 180 postulantes. La convocatoria incluye una Fiscalía de Primera Instancia, una Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción, dos juzgados de Familia, un Juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción y una Fiscalía de Cámara.

El dato que surge del listado oficial es que la competencia no estará repartida de manera uniforme. La mayoría de los abogados que se anotaron apuntó a las fiscalías de Primera Instancia y al juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción, mientras que los cargos más específicos reúnen una cantidad considerablemente menor de postulantes.

En concreto, 160 de los 180 inscriptos se postularon para el cargo de Fiscal de Primera Instancia. El segundo puesto con mayor cantidad de interesados es el de Juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción, con 100 postulaciones. Para los dos cargos de Juez de Primera Instancia del Fuero de Familia aparecen 61 postulantes, mientras que 15 abogados se anotaron para Fiscal de Cámara. La Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción, en tanto, reúne apenas tres postulaciones. Estos números surgen del cruce del listado completo de 180 inscriptos.

El registro también muestra que una parte importante de los aspirantes decidió competir por más de un cargo. Hay profesionales que aparecen anotados simultáneamente para Fiscalía de Primera Instancia, Familia y el juzgado de la Segunda Circunscripción, y otros que sumaron además la postulación a Fiscal de Cámara. Entre ellos aparecen Andrea Polizzotto y María Belén Nadal, quienes figuran en las cuatro categorías principales de cargos de la convocatoria.

La misma situación se repite a lo largo del listado. Por ejemplo, Roberto Omar Galiano figura para Fiscalía de Primera Instancia y para el juzgado de la Segunda Circunscripción; Juan Manuel García Castrillón se anotó en tres categorías; y María Soledad Tomás también aparece postulada para cuatro cargos.