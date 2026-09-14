Concurso de ingreso a la Justicia sanjuanina: 227 aprobaron el primer examen, 168 quedaron afuera y sólo se presentó el 54,86% de los convocados

El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan puso en marcha este lunes su primera instancia eliminatoria con el examen de Dactilografía y , a l cierre de la jornada, dejó un primer dato concreto: de los 720 aspirantes convocados para este 14 de septiembre, 395 se presentaron y 227 lograron superar la evaluación. En tanto, 168 no alcanzaron el resultado requerido y quedaron fuera de las próximas etapas.

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La jornada se desarrolló en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, donde desde temprano se concentró el movimiento de los postulantes. Las filas, la espera y el nerviosismo marcaron el ingreso de quienes afrontaron el primer examen de un proceso que generó una convocatoria récord para cubrir futuras incorporaciones al Poder Judicial.

Los números oficiales mostraron que la asistencia alcanzó al 54,86% de los convocados . Es decir, casi 45 de cada 100 personas que tenían turno asignado para este lunes no concurrieron a rendir. Entre quienes sí participaron, el porcentaje de aprobación fue del 57,46% .

El dato también puede mirarse sobre el universo total que estaba previsto para la jornada: los 227 aprobados representaron el 31,52% de los 720 convocados . De esta manera, casi un tercio del grupo que tenía que presentarse este lunes consiguió avanzar al siguiente examen.

La prueba consistió en transcribir un texto de 100 palabras en un plazo máximo de cuatro minutos. Antes de la instancia definitiva, los participantes contaron con un breve período de práctica para familiarizarse con las computadoras y con las instrucciones. La evaluación exigió reproducir el contenido de manera correcta, por lo que no alcanzaba solamente con completar la cantidad de palabras dentro del tiempo establecido.

La Corte de Justicia había dispuesto 30 computadoras en la sede académica y organizó a los aspirantes en grupos, con turnos sucesivos durante la jornada. Quienes tenían asignada una evaluación debían presentarse con anticipación y acreditar su identidad mediante el DNI.

La Dactilografía funcionó así como el primer corte del concurso. El examen continuará durante las próximas semanas para completar la convocatoria correspondiente a la Primera Circunscripción, con jornadas previstas hasta el 6 de octubre. Los aspirantes que superen esta instancia podrán avanzar luego hacia las siguientes evaluaciones del proceso de selección.

El concurso cuenta con 12.293 inscriptos en total, de los cuales 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y otros 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia. La convocatoria también contempla una instancia diferenciada para las personas con discapacidad.

La magnitud de la inscripción marcó una diferencia respecto del proceso realizado en 2022, cuando se habían registrado 9.956 postulantes. En esta oportunidad hubo 2.337 inscriptos más, lo que convirtió al concurso en uno de los procesos de ingreso de mayor convocatoria para el Poder Judicial sanjuanino.