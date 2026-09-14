Radiografía de las superobras viales: los detalles del nuevo Nodo Vial del Acceso Sur y la transformación de la Ruta 40 Norte

El mapa de la conectividad vial del Gran San Juan y de la zona norte de la provincia se prepara para iniciar un proceso de transformación histórica . Luego del anuncio encabezado este lunes por el gobernador Marcelo Orrego , DIARIO DE CUYO accedió de manera exclusiva a la documentación técnica y a las especificaciones ejecutivas de los proyectos que encarará el Gobierno provincial. Financiadas a través de los fondos del Acuerdo Vicuña , estas obras buscan no solo resolver la saturación operativa de los accesos a la Capital, sino también adecuar las rutas estratégicas a las exigencias que impondrán el desarrollo minero, productivo y comercial en las próximas décadas.

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El paquete de intervenciones tiene dos ejes centrales: el rediseño absoluto de la intersección entre la Ruta Nacional 40 y la Avenida de Circunvalación (A014) mediante un complejo Nodo Vial a distinto nivel, y la reconversión integral de la Ruta 40 Norte , cuyo plan contempla licitaciones inmediatas, frentes de trabajo simultáneos y la construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan.

La obra de mayor impacto en la dinámica urbana cotidiana del área metropolitana será el nuevo Nodo Vial del Acceso Sur . Según el diagnóstico vial elaborado por los técnicos del Ministerio de Infraestructura, el cruce actual entre la Ruta 40 y la Avenida de Circunvalación padece severas limitaciones debido al elevado volumen de maniobras cruzadas en las rotondas de nivel, la presencia cercana de accesos urbanos y la consecuente saturación en los horarios de mayor demanda.

Actualmente, ese punto neurálgico registra el paso diario de más de 40.000 vehículos . El fenómeno no solo genera importantes demoras y filas de espera en las horas pico, sino que también ostenta uno de los índices de conflictividad vial más elevados de la red urbana.

Para dar una respuesta definitiva, el proyecto contempla una reestructuración de fondo basada en la separación de niveles:

Gran rotonda elevada: Se levantará una infraestructura en altura sobre la intersección principal. Esta estructura distribuirá el tránsito de manera ordenada entre los distintos sentidos de circulación.

Segregación de flujos de tránsito: Se eliminarán los cruces directos en un mismo plano. Quienes transiten de manera continua por la autopista no interferirán con los vehículos que busquen incorporarse a la trama de la ciudad o realizar maniobras de cambio de sentido.

Rediseño de ramas y accesos: Se reconfigurarán de forma integral las ramas de ingreso y salida hacia la Circunvalación y la Ruta 40, asegurando transiciones suaves y aceleraciones seguras.

Adecuación del entorno urbano: Se realizarán intervenciones en los accesos secundarios adyacentes para evitar congestiones en las calles aledañas a la zona del nodo.

De acuerdo con la hoja de ruta oficial, el proceso licitatorio del Nodo Vial se abrirá durante septiembre. Si los plazos se desarrollan según lo previsto, la adjudicación y firma de contratos permitirá ver las primeras máquinas trabajando en el terreno entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Ruta 40 Norte: cinco tramos para una transformación estratégica

En simultáneo con los trabajos en el Acceso Sur, la Provincia reactivará con fuerte impulso la Ruta Nacional 40 Norte, el corredor fundamental que une la Capital con el departamento Jáchal y conecta la zona productiva, turística y de emprendimientos mineros de la provincia.

La reconversión total de esta arteria abarca una extensión que va desde Callejón Blanco (Chimbas) hasta la localidad de San Roque (Jáchal). Dada la magnitud de la traza y las diferentes realidades geográficas y de densidad vehicular, el proyecto integral se estructuró en cinco secciones de ejecución:

Calle Rawson – Callejón Blanco

Villicum – Calle Rawson

Talacasto – Villicum

Tucunuco – Talacasto

San Roque – Tucunuco

Arranque en octubre con dos frentes de obra

Para acelerar los plazos y generar empleo de forma inmediata, el Gobierno provincial llamará a licitación este mes de septiembre para dos de estos tramos, con la consigna de arrancar los trabajos en simultáneo a partir de octubre:

Tramo Calle Rawson – Callejón Blanco (3,7 km): Ubicado en un sector altamente poblado e industrializado entre Chimbas y Albardón, se configurará bajo el esquema de autovía de dos más dos (dos carriles por sentido de marcha) separados por un cantero central o mediamuro de hormigón. Este sector contará además con colectoras pavimentadas a ambos lados , lo que permitirá canalizar el tránsito barrial y comercial sin interferir con la circulación fluida de la calzada principal.

Tramo San Roque – Tucunuco (28 km): En el extremo norte del proyecto, los trabajos consistirán en el ensanche, reconstrucción y repavimentación integral de la calzada existente. La ruta quedará conformada con un carril por sentido (ancho de calzada de 7,30 metros) y banquinas totalmente asfaltadas de 3 metros de ancho de cada lado. La obra contempla también alteos de terreno, reconstrucción de sifones, alcantarillado para prevenir contingencias aluvionales y nueva señalización técnica.

Un nuevo puente y el resguardo de la memoria sobre el Río San Juan

Una de las intervenciones de ingeniería más llamativas dentro del proyecto integral sobre la Ruta 40 Norte es la que se concretará en la conexión entre los departamentos Chimbas y Albardón, sobre el cauce del río San Juan.

El informe oficial confirma que se proyecta la construcción de un nuevo puente vehicular, el cual se erigirá al este de la estructura actual. Una vez finalizada la construcción, el nuevo puente asumirá el tránsito que circula en sentido sur-norte, mientras que el puente de hormigón existente será reacondicionado para recibir de manera exclusiva el tránsito que se desplaza de norte a sur.

De esta forma, la cruce sobre el río adquirirá una configuración de autovía continua con dos carriles por sentido de circulación. Ambas estructuras estarán separadas por una distancia aproximada de 30 metros. En medio de ellas se preservará el histórico puente metálico, que quedará resguardado como testigo patrimonial y arquitectónico de la conectividad sanjuanina.

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