Una abogada del PRO y funcionaria de Orrego, en la disputa por el Consejo de la Magistratura de la Nación: quién es Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento, afiliada al partido de Mauricio Macri en San Juan y actual secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de la provincia, quedó formalmente incorporada a la carrera por uno de los cuatro lugares que la abogacía nacional renovará en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La sanjuanina integra como segunda candidata titular la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que competirá en las elecciones del 20 de octubre.

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El cierre de listas se produjo este lunes ante la Junta Electoral, con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En los comicios, los abogados con matrícula federal activa de todo el país elegirán cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030, bajo el sistema de distrito electoral único.

Sarmiento llega a esa instancia con un recorrido que combina la función pública, la actividad partidaria y la política institucional de la abogacía. Es la referente en San Juan de Abogados en Acción, una agrupación de alcance nacional vinculada al PRO que busca disputar la representación de los abogados matriculados en el organismo encargado, entre otras tareas, de intervenir en la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y en los procesos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Su candidatura también tiene un capítulo local. Sarmiento fue una de las armadoras de la lista que se impuso en las elecciones del Foro de Abogados de San Juan en 2025 y que llevó a la presidencia de la institución a su esposo, José Salinas. De esta manera, su postulación nacional se apoya también en una estructura construida en la política colegial sanjuanina.

Dentro de Abogados en Acción, una de sus principales referencias es Jimena de la Torre, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y una dirigente con la que Sarmiento mantiene una estrecha relación. De la Torre concluirá su mandato junto con María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, los actuales representantes de la abogacía que serán reemplazados a partir de la elección de octubre. Grau y Maques habían asumido en 2024 para completar los lugares que habían quedado vacantes tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.

Una lista con dirigentes de distintos espacios

Unidad en Defensa de la Abogacía lleva como primer candidato titular a Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Biglieri integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y cuenta con antecedentes en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.

Después de Sarmiento aparecen como titulares Nazario Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

La nómina de suplentes está integrada por Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña y actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

El armado de la lista reunió a sectores que habían encarado negociaciones por separado antes del cierre de candidaturas. En esa construcción también aparece mencionada la influencia del dirigente Daniel Angelici, a través de dirigentes vinculados al radicalismo porteño y a la política colegial.

Cuatro lugares para la abogacía

Los comicios del 20 de octubre definirán quiénes ocuparán los cuatro lugares correspondientes a los abogados dentro de un Consejo de la Magistratura integrado por 20 miembros. La elección tendrá alcance nacional y será bajo distrito único, por lo que la disputa trasciende las estructuras de cada colegio o provincia.

Además de Unidad en Defensa de la Abogacía, en el cierre de candidaturas quedaron anotadas Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal.