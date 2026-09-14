Provincia y municipios avanzan en acciones conjuntas para fortalecer la prevención ante emergencias

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) inició la segunda ronda de reuniones técnicas con los municipios , una nueva instancia de trabajo destinada a profundizar la planificación territorial y fortalecer la articulación entre los gobiernos locales y las distintas áreas del Gobierno de San Juan ante posibles situaciones de emergencia.

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La primera jornada reunió a representantes de Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, junto a equipos de la Dirección de Hidráulica, Protección Civil, Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, Dirección de Emergencia Sanitaria y OSSE.

El encuentro tuvo una dinámica de mesa técnica de trabajo, en la que cada municipio expuso los avances realizados desde la primera reunión del COPRE y las acciones que viene desarrollando en su territorio para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.

Uno de los principales avances es el trabajo que cada departamento viene realizando a través de sus comités municipales, con la participación de las fuerzas vivas y distintos actores de la comunidad . Esta organización territorial busca identificar capacidades, necesidades y recursos disponibles, y establecer mecanismos de coordinación que permitan actuar de manera organizada frente a una contingencia.

Durante la jornada también se trabajó sobre los protocolos conjuntos de actuación ante emergencias, con el objetivo de articular las capacidades municipales con las diferentes áreas del Gobierno provincial. La planificación busca establecer previamente mecanismos de intervención y coordinación que permitan optimizar los recursos y brindar respuestas más rápidas y ordenadas cuando una situación lo requiera.

Otro de los ejes estuvo centrado en las acciones preventivas que se desarrollan en canales y cauces. Los equipos analizaron los trabajos que se vienen ejecutando y las tareas que deberán continuar de manera coordinada entre Provincia y municipios para reducir riesgos en los distintos territorios.

En ese marco, se articularon además acciones conjuntas entre los municipios y el Gobierno de la Provincia destinadas a mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en San Juan, fortaleciendo las medidas preventivas y la preparación territorial ante eventuales contingencias.

La metodología implementada por el COPRE permite trabajar con grupos reducidos de departamentos, atendiendo las características particulares de cada zona y avanzando sobre situaciones concretas. De esta manera, el esquema provincial se complementa con el trabajo que cada municipio desarrolla junto a los actores de su propia comunidad.

El trabajo continuará con los 19 departamentos

La primera jornada abrió un cronograma de cinco mesas técnicas que permitirá completar el trabajo con los 19 municipios de San Juan.

La próxima reunión será el lunes 14 de septiembre con Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete. El jueves 17 participarán Rawson, Pocito y Sarmiento; el viernes 18, Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil; y el lunes 21, Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo. Todas las jornadas se desarrollarán a las 14 horas en la sala de reuniones de la Dirección de Hidráulica.

Con esta segunda etapa, el COPRE avanza de la planificación general hacia un trabajo técnico y territorial, articulando las capacidades del Gobierno provincial, los municipios y los actores de cada departamento para consolidar un sistema de prevención y respuesta coordinada ante emergencias.