PASE, el proyecto que busca que cada edificio de San Juan tenga un plan claro para saber cómo actuar ante un sismo

En una provincia marcada por su historia sísmica, saber que un edificio fue construido bajo normas sismorresistentes no necesariamente significa que quienes están dentro sepan cómo actuar frente a un terremoto. Con esa premisa, el Bloquismo presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca crear el Programa Provincial de Prevención y Autoprotección Sísmica en Edificios “PASE” , una iniciativa que busca llevar la prevención al interior de cada inmueble.

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El proyecto es de autoría de los legisladores Federico Rizo y Luis Rueda, y plantea una implementación progresiva para que distintos edificios tanto públicos como privados cuenten con un Plan de Actuación y Autoprotección Sísmica, acompañado por información visible y de fácil comprensión para quienes viven, trabajan, estudian o concurren de manera esporádica o casual a esos espacios. La propuesta ya tomó estado parlamentario y fue girada a comisiones para su estudio.

“El proyecto PASE busca que cada edificio tenga su propio plan de actuación pensando en un sismo” , explicó Rizo en diálogo con DIARIO DE CUYO. La idea central es que las recomendaciones no queden solamente en conocimientos generales o en documentos archivados, sino que estén disponibles en el lugar concreto donde una persona podría encontrarse cuando ocurra un movimiento sísmico, por medio de cartelería y otros instrumentos similares.

La propuesta establece que los inmuebles alcanzados deberán contar con una Ficha PASE de Actuación Sísmica, ubicada en un sector común, visible, actualizada y de fácil comprensión. Allí deberán figurar las principales medidas de prevención y actuación correspondientes a cada edificio.

En los edificios de más de una planta, además, deberá existir información preventiva en cada piso, con indicaciones sobre las escaleras, salidas, zonas de resguardo y otras pautas necesarias para actuar durante una emergencia. La información incluso podrá complementarse mediante códigos QR u otros medios digitales.

El Plan de Actuación deberá contemplar, entre otros puntos, pautas para antes, durante y después de un sismo; zonas de menor riesgo o resguardo; circulaciones, escaleras y salidas; recomendaciones sobre el uso de ascensores; una eventual evacuación; ubicación de dispositivos de corte de servicios y, cuando corresponda, puntos de encuentro y responsables para tareas de comunicación y coordinación.

De esta manera se busca revertir una realidad que se exhibe hoy en San Juan, y es que hay mayor temor, pero no se traduce en mayor preparación. Esto se observó en un relevamiento realizado por el IOPPS. De un muestreo de 500 sanjuaninos, 8 de cada diez reflejaron sentir temor ante un sismo; mientras que solo cuatro de cada diez saben qué hacer ante un terremoto. “El 75% opina que falta preparación por parte de la ciudadanía. Eso es lo que motiva al proyecto y todas las acciones que se pueda hacer para prevenir, concientizar y preparar a la ciudadanía”, precisó Rizo.

El proyecto PASE establece en su texto aplicación obligatoria y progresiva en edificios públicos y privados de uso colectivo o residencial multifamiliar que determine la reglamentación.

Entre los espacios contemplados aparecen los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, construcciones en altura, establecimientos educativos, sanitarios, administrativos, judiciales y culturales, además de hoteles, centros comerciales, cines, teatros y otros lugares de elevada concurrencia. También se incluyen inmuebles destinados a funciones esenciales o estratégicas y consorcios donde funcionan viviendas familiares.

“San Juan está adelantado en materia de construcción sismorresistente, se avanza en simulacros, pero este proyecto es para que cada edificio tenga un plan de acción, que sin duda está faltando. Así, una familia puede estar en un séptimo piso y gracias a esta propuesta podrán saber cómo actuar”, remarcó el legislador bloquista.

Para elaborar la propuesta, Rizo señaló que trabajaron con el cuerpo técnico del Partido Bloquista, integrado por más de 50 profesionales de distintas disciplinas, además del asesoramiento de Alfredo Nardi, exdirector de Protección Civil, y el análisis de experiencias implementadas en otros países.

Un proyecto que recién inicia su recorrido legislativo

El PASE ya tomó estado parlamentario y fue derivado a tres comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora sus autores esperan que comience el tratamiento y que el resto de los legisladores pueda interiorizarse sobre la propuesta.

“La expectativa es que se pueda avanzar en el tratamiento, que los otros diputados se puedan interiorizar y está abierto a opiniones, modificaciones. Contiene propuestas concretas, pero está abierto porque lo mejor es que se pueda enriquecer”, señaló Rizo.

Así, el objetivo del PASE es complementar una de las principales fortalezas históricas de San Juan, como es la construcción sismorresistente, con otro aspecto de la prevención, como es la preparación de las personas que están dentro de los edificios cuando la tierra comienza a moverse.