El Gobierno suma Ficha Limpia y PASO optativas al debate para buscar votos en el Senado

El Gobierno decidió ampliar el juego en el Senado para intentar destrabar una de sus reformas más ambiciosas. La Libertad Avanza incorporó al debate de la reforma política proyectos de Ficha Limpia y propuestas para mantener las PASO, pero con participación voluntaria , en un movimiento destinado a acercar posiciones con bloques aliados que hasta ahora pusieron reparos a la iniciativa oficial.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto , retomará el martes 15 el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El temario fue ampliado con iniciativas impulsadas por el PRO y por Despierta Chubut, espacio vinculado al gobernador Ignacio Torres, después de los reclamos realizados durante la última sesión de la Cámara alta.

El principal punto de conflicto sigue siendo el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La Casa Rosada pretende eliminarlas , bajo el argumento de reducir el costo electoral y simplificar el calendario, pero sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales plantean conservar el mecanismo con modificaciones.

Entre las alternativas incorporadas aparece el proyecto de la senadora chubutense Edith Terenzi , que propone que las primarias continúen existiendo, aunque la participación de los ciudadanos deje de ser obligatoria. Una iniciativa similar fue impulsada por el radical Eduardo Vischi. La idea es mantener una herramienta para que los partidos definan candidatos mediante el voto, pero reducir la cantidad de personas obligadas a participar.

Terenzi sostiene que las primarias permiten evitar que la selección de candidatos dependa exclusivamente de negociaciones internas de las conducciones partidarias. Su propuesta busca conservar ese mecanismo pero convertirlo en optativo para los electores , una posición que por ahora no coincide con la postura central del Gobierno.

Ficha Limpia vuelve al centro de la discusión

El oficialismo también decidió incorporar formalmente el proyecto de Ficha Limpia presentado por el senador del PRO Martín Goerling Lara junto con Andrea Cristina. La iniciativa establece inhabilitaciones electorales para personas con condenas confirmadas por determinados delitos dolosos vinculados con la administración pública.

Entre las figuras contempladas aparecen fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. El proyecto cuenta además con acompañamiento de sectores de la UCR.

Ficha Limpia ya forma parte de la reforma enviada por Milei, pero la incorporación de proyectos de los aliados amplía la discusión y busca evitar que el tema quede limitado exclusivamente al texto elaborado por el Poder Ejecutivo. El asunto tiene un antecedente sensible: en 2025 una iniciativa que había sido aprobada por Diputados terminó rechazada en el Senado.

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La reforma política del Ejecutivo consta de 79 artículos y va mucho más allá de las PASO. El proyecto propone modificar el financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la Boleta Única de Papel y aumentar los requisitos necesarios para conservar la personería partidaria.

También eleva los pisos de representación y la cantidad de distritos o afiliados exigidos para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. De aprobarse, algunas fuerzas pequeñas podrían perder su personería jurídica si no alcanzan esos nuevos requisitos.

Otro punto contempla eliminar la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. Según el proyecto oficial, pasarían a ser designados por el Congreso de acuerdo con la representación proporcional de cada fuerza política.

El Gobierno todavía necesita conseguir votos

La decisión de ampliar el temario refleja una dificultad concreta para La Libertad Avanza: todavía necesita construir una mayoría que hoy no tiene garantizada. Como las modificaciones electorales requieren mayoría absoluta del total de cada Cámara, serán necesarios al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Por eso, el Gobierno mantiene conversaciones con bloques provinciales, el PRO y la UCR. La Casa Rosada continúa defendiendo la eliminación de las PASO, aunque dentro del oficialismo admiten que podría evaluarse como alternativa una suspensión para las elecciones de 2027. Lo que hasta ahora rechazan es que las primarias queden definitivamente establecidas como optativas.

El calendario también mete presión. Esta semana, la Cámara Nacional Electoral advirtió al Congreso que cualquier modificación de las reglas electorales debería definirse con suficiente anticipación respecto de las elecciones de 2027.

De esta manera, el martes comenzará una negociación que puede redefinir buena parte del sistema electoral argentino: el Gobierno intentará eliminar las PASO, mientras sus potenciales aliados buscarán conservarlas con cambios y volverán a empujar Ficha Limpia como condición para acompañar la reforma.