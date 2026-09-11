Women in Mining Argentina renovó autoridades y puso el foco en sumar mujeres al liderazgo minero

Women in Mining (WIM) Argentina renovó sus autoridades para el período 2026-2028, luego de un proceso electoral en el que participaron las 45 empresas que integran la organización. La nueva comisión directiva estará encabezada por Norma Ramiro, representante de Vicuña Corp., en un contexto de crecimiento de la actividad minera y de búsqueda de mayor participación femenina en la industria.

El proceso de elección se desarrolló bajo lineamientos de confidencialidad y, según informó WIM Argentina, tuvo como objetivo garantizar la legitimidad y transparencia institucional. La renovación de autoridades marca el inicio de una nueva etapa para una organización que trabaja sobre la equidad, diversidad e inclusión dentro del sector minero.

Junto a Ramiro, la conducción tendrá como vicepresidenta primera a Silvia Rodríguez, representante de Tamar Mining S.A., mientras que Verónica Morano, de Glencore Argentina, ocupará la vicepresidencia segunda. En tanto, Perla Arancibia, de YARD, estará al frente del Comité de Proveedores y Ana Gil Barbera, de ASAP Consultores S.A., dirigirá el Comité Asesor.

La nueva conducción también mantendrá parte de la estructura que venía trabajando durante el período anterior. Mercedes Rodríguez continuará como directora ejecutiva, con responsabilidad sobre la coordinación operativa y el seguimiento de los proyectos institucionales.

Por su parte, Jimena Barry seguirá al frente de Comunicación, con el objetivo de consolidar la visibilidad y el posicionamiento de WIM Argentina, mientras que Karina Viñas continuará liderando el Comité de Género, Diversidad e Inclusión (GDI), uno de los espacios centrales de la agenda de la organización.

La entidad destacó además el trabajo realizado durante el período 2024-2026 por Laura Hernández y Verónica Morano, quienes encabezaron la Comisión Directiva durante esos dos años. Desde WIM Argentina señalaron que su gestión, junto con el aporte de las integrantes de los comités de proveedores y asesoras, constituye la base sobre la que continuará desarrollándose la organización.

Para el nuevo período, WIM Argentina estableció como principales ejes el fortalecimiento de la equidad y la diversidad en la minería, con especial atención en la inclusión y permanencia de mujeres dentro de la industria.

Entre las prioridades también aparecen el desarrollo profesional y la formación de mujeres para ocupar posiciones de liderazgo, la incorporación y capacitación de talento joven y un mayor fortalecimiento federal, mediante el acompañamiento de iniciativas y proyectos en distintos territorios mineros del país.

La organización también buscará profundizar su posicionamiento institucional, en una industria que atraviesa una etapa de expansión y que enfrenta el desafío de ampliar la participación de mujeres en sus distintos niveles de decisión y especialización.