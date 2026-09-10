Arrancó una temporada difícil para Daniela con el Concejo de Chimbas: dos votaciones marcaron la cancha

El Concejo aprobó una modificación del Reglamento Interno y decidió frenar el pedido del Ejecutivo para extender hasta diciembre el plazo de presentación del Presupuesto 2027.

La relación entre el Ejecutivo municipal de Chimbas y el Concejo Deliberante sumó este jueves un nuevo capítulo, con dos votaciones que dejaron a la intendenta Daniela Rodríguez en una posición incómoda. Una de ellas terminó con la aprobación de una modificación del Reglamento Interno y la otra, directamente vinculada con el Ejecutivo, dejó nuevamente en comisión el pedido para extender el plazo de presentación del Presupuesto 2027.

La primera votación estuvo vinculada con el cargo de asesor contable del Concejo. El cuerpo aprobó la modificación del Reglamento Interno que elimina el requisito de tres años de antigüedad desde la graduación para acceder al puesto. La iniciativa obtuvo seis votos afirmativos. A favor se pronunciaron los cinco ediles del Chimbas Te Quiero -Leonela Yúdica, Ariel Rivero, Noelia Tortarolo, Ivana Cortez, Augusto Neyra- y Eduardo Rodríguez, del PRO.

En cambio, Eduardo Núñez, Luciano Cano y Maruca Reyes pidieron que el expediente regresara a comisión, planteo que no prosperó. La libertaria Griselda Chávez, que proviene de las filas del peronismo, fue la única que votó en contra de la modificación.

La segunda votación tuvo un impacto más directo sobre la gestión de Rodríguez. La intendenta había solicitado que se extendiera hasta el 10 de diciembre el plazo para presentar el Presupuesto 2027, con el argumento de que necesitaba contar con las pautas de los presupuestos provincial y nacional para terminar de definir las cuentas municipales. Pero el Concejo decidió devolver el expediente a comisión, por lo que el pedido de prórroga no fue aprobado.

El planteo para que el expediente volviera a comisión fue realizado por la concejal Ivana Cortez. Según explicó, el Ejecutivo todavía no había respondido pedidos de informe relacionados con la actividad contable. La propuesta fue acompañada por el cuerpo y dejó el pedido de Rodríguez nuevamente trabado.