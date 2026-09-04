Allanaron una casa en Capital y secuestraron una pistola cargada: una mujer quedó detenida

El procedimiento se realizó en el barrio Echeverría, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido días atrás en Chimbas.

Como resultado del allanamiento secuestraron una pistola cargada con tres proyectiles y detuvieron a una mujer.

Un allanamiento realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Central terminó con el secuestro de una pistola cargada y la detención de una mujer mayor de edad en el barrio Echeverría, en Capital.

La medida judicial se concretó este viernes como parte de una investigación iniciada por un hecho delictivo ocurrido días atrás en el departamento Chimbas. A partir de las tareas investigativas realizadas por los efectivos, el fiscal interviniente ordenó registrar un domicilio de la zona.

Durante la requisa, los policías encontraron y secuestraron una pistola marca Colt, calibre 11,25, junto con su cargador, que contenía tres proyectiles.

La pistola Colt calibre 11,25 secuestrada durante el allanamiento en el barrio Echeverría. Tras el hallazgo del arma de fuego, tomó intervención el Fuero de Flagrancia. Como consecuencia del procedimiento, una mujer mayor de edad quedó vinculada a la causa, fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.