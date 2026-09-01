Plazas, semáforos y reductores de velocidad: en qué gastará la Capital los $271 millones del Presupuesto Participativo

La Municipalidad de la Capital ya tiene definido en qué obras invertirá los recursos del Presupuesto Participativo 2026 , en una nueva edición que dejó como dato saliente un fuerte crecimiento de la participación vecinal. Según pudo conocer DIARIO DE CUYO , fueron 2.282 los vecinos que participaron de la votación , frente a los 1.680 registrados en 2025, lo que representa un incremento del 35,83% .

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La intendente Susana Laciar confirmó, en primicia, los detalles del proceso y precisó que la Municipalidad destinará $271.147.898 para concretar las propuestas elegidas por los vecinos de Capital Centro, Desamparados, Trinidad y Concepción.

El Presupuesto Participativo “Ciudad Activa” está regulado por la Ordenanza N.º 13.258, el Decreto N.º 1.840 y el Decreto de convocatoria 604/26. El mecanismo establece que el 5% del presupuesto previsto para la Secretaría de Planificación e Infraestructura sea destinado a obras propuestas y seleccionadas por los vecinos.

“Los vecinos lo eligen y se ejecuta totalmente el presupuesto en esas obras”, explicó Laciar, quien destacó que se trata de recursos 100% municipales , sin financiamiento provincial ni fondos gestionados ante otros organismos.

Uno de los cambios que, según la intendenta, permitió ampliar la cantidad de participantes fue la incorporación de un sistema de votación digital .

El proceso comenzó con reuniones en los distintos barrios de los cuatro distritos de la Capital. Allí se recibieron propuestas vinculadas principalmente con las necesidades de cada zona y luego las alternativas fueron sometidas a votación.

Para Laciar, el crecimiento de 1.680 a 2.282 participantes constituye una señal positiva para el mecanismo. “Tenemos un 35,83% de aumento en la participación”, remarcó.

La jefa comunal también destacó que el presupuesto participativo permite identificar cuáles son las prioridades que los vecinos consideran más urgentes. Y en esta edición hubo una coincidencia que atravesó prácticamente a los cuatro distritos: la preocupación por la seguridad vial y la necesidad de mejorar los espacios verdes.

En Capital Centro, una de las propuestas ganadoras es la puesta en valor de la plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano, ubicada entre avenida Avellaneda y Pueyrredón, detrás de la Terminal de Ómnibus.

Laciar explicó que la intervención tendrá como uno de sus principales objetivos mejorar la iluminación y transformar el espacio verde en un lugar de uso y disfrute para los vecinos. La cercanía de la Escuela Normal San Martín también fue mencionada como un factor que le da relevancia a la intervención.

La segunda propuesta para ese distrito apunta directamente a la seguridad vial: la colocación de un semáforo peatonal en avenida Ignacio de la Roza, entre Sarmiento y Catamarca.

Según explicó la intendenta, los vecinos plantearon su preocupación por las dificultades para cruzar en una zona de importante circulación y por el incumplimiento de los cruces peatonales.

En Desamparados, el foco volvió a estar puesto en los espacios verdes. Entre los proyectos seleccionados aparecen la puesta en valor de la plaza Guillermo Monllor, del barrio Nuevo Del Bono, principalmente con mejoras de iluminación; la intervención de la plaza del barrio Carolina II, acompañada por un reductor de velocidad en calle Blanco; y la puesta en valor de la Plazoleta Pedro Castro, ubicada en Urquiza y San Francisco del Monte.

En Trinidad, en cambio, los pedidos estuvieron concentrados principalmente en la circulación y el control de velocidad. Los vecinos eligieron intervenciones en Brasil y Patricias Sanjuaninas, donde se prevé un semáforo o reductor de velocidad; una intervención en la intersección de Lavalle y B. O'Higgins, que podría incluir una rotonda; y otro sistema de semaforización o reducción de velocidad en Lavalle y Belgrano o Mariano Moreno.

Laciar explicó que en estos casos la Municipalidad deberá analizar técnicamente cuál es la solución más adecuada. “Esto hay que intervenir junto con el pedido de los vecinos y con el sistema de planificación”, señaló.

En Concepción, las propuestas también combinaron seguridad vial y recuperación de espacios públicos. Se ejecutará un reductor de velocidad y cordón de vereda en avenida Argentina, entre Chile y Paraguay, en Villa América. Además, se prevé una mejora del espacio verde de calle Jorge Salas, entre Sargento Cabral y San Lorenzo, en Villa Yupanqui, y la reparación de los veredines de la plaza del barrio Clemente Sarmiento.

Más allá de las obras puntuales, Laciar destacó que el resultado de la votación mostró una preocupación transversal de los vecinos por el incremento de la circulación vehicular y la necesidad de reducir los riesgos de siniestros viales.

“¿Dónde tengo hoy el dolor? Y el dolor lo tengo en que, en virtud de que hay muchísima más circulación, no hay respeto a las señales. Tenemos que poner un parámetro a los efectos de que podamos circular, cruzar y respetar las señales”, explicó.

Por eso, semáforos y reductores de velocidad aparecen entre las propuestas elegidas en prácticamente todos los distritos.

La intendente aclaró, sin embargo, que el Presupuesto Participativo no implica que la Municipalidad se limite exclusivamente a ejecutar aquello que fue votado. Por el contrario, las propuestas deben incorporarse a la planificación general del municipio. “Los vecinos entienden que tenemos que poner los recursos donde no les duele”, resumió Laciar.

Cuándo comenzarán las obras

La definición de las propuestas abre ahora la etapa de elaboración de los proyectos técnicos por parte de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

No todas las obras tendrán los mismos tiempos de ejecución. Las intervenciones más sencillas, como determinadas tareas de señalización o algunas soluciones de seguridad vial, podrían avanzar con mayor rapidez y resolverse durante 2026.

En cambio, las obras de mayor dimensión, como la remodelación de una plaza, requerirán proyectos, presupuestos, cotejo de precios y otros procedimientos administrativos antes de comenzar.

Laciar estimó que las obras correspondientes al Presupuesto Participativo 2026 comenzarán durante este año y que el objetivo es que estén terminadas durante los primeros meses de 2027.

Mientras tanto, la Municipalidad todavía trabaja en el cierre de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo 2025. La intendenta aseguró que esas intervenciones deben quedar completamente terminadas durante este año.