Los senadores cobrarán más de $13 millones desde enero de 2027 tras el nuevo aumento

Los senadores nacionales percibirán desde enero de 2027 una dieta superior a $13.100.000 brutos , como consecuencia del nuevo acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. El esquema contempla aumentos escalonados entre septiembre y diciembre, similares a los otorgados a los empleados estatales.

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El acuerdo establece cuatro incrementos consecutivos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre . La acumulación de esas subas representa un 6,96% , aunque a diferencia de los trabajadores estatales no incluye el pago de un bono.

La actualización vuelve a poner en escena el mecanismo mediante el cual las dietas de los integrantes de la Cámara alta quedan vinculadas a los salarios de los empleados legislativos.

El sistema tiene su origen en una decisión adoptada en 2024. En aquella oportunidad, los distintos bloques del Senado acordaron, poco antes de una sesión, volver a relacionar las dietas de los legisladores con los incrementos salariales obtenidos por los trabajadores del Congreso.

La decisión permitió que el tema quedara fuera de una resolución directa de la vicepresidenta Victoria Villarruel , titular del Senado. Semanas antes, un aumento definido mediante una resolución conjunta con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , había sido dejado sin efecto.

Cómo se calcula el sueldo de los senadores

De acuerdo con el esquema vigente, las dietas están compuestas por 2.500 módulos, a los que se suman otros 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos correspondientes al adicional por desarraigo.

Además, se incorporó una dieta adicional para compensar el aguinaldo, por lo que el esquema pasó de contemplar 12 a 13 dietas anuales.

El adicional por desarraigo, sin embargo, no es percibido por los representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Entre quienes no cobran ese concepto se encuentran Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

También existe una excepción respecto del cobro de la dieta. La senadora por Santa Cruz Alicia Kirchner decidió no percibirla y, al asumir su banca, optó por continuar cobrando su jubilación como exgobernadora.

El acuerdo que vuelve a generar polémica

La negociación salarial realizada este lunes contó con representantes administrativos de ambas cámaras y dirigentes de los sindicatos legislativos. Por el Senado participó Alejandro Fitzgerald, mientras que por Diputados estuvo Laura Oriolo. En representación gremial participaron, entre otros, Norberto Di Próspero, titular de APL, y Martín Roig, de UPC.

El acta establece los porcentajes de aumento para los próximos meses y deja expresamente asentado que no se contempla un bono. Al mismo tiempo, señala que los representantes de la parte empleadora deberán gestionar eventuales mejoras adicionales de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

La situación vuelve a recordar la controversia que se generó en 2024 alrededor de las dietas. Posteriormente, los bloques del Senado habían acordado dejar sin efecto los aumentos correspondientes a julio y agosto de 2025 y mantener congelados los haberes hasta el 31 de diciembre de ese año.

En aquella votación hubo 65 adhesiones y el congelamiento fue respaldado de manera unánime.

Durante 2026, algunos legisladores optaron nuevamente por donar los incrementos salariales, aunque la modalidad y el destino de esos fondos no siempre fueron explicitados con precisión.

Desde La Libertad Avanza habían señalado meses atrás que sus integrantes optarían por donar los aumentos a entidades benéficas, instituciones públicas provinciales o a organismos previamente establecidos por el Senado.

Con el nuevo acuerdo paritario, las dietas de los senadores volverán a actualizarse automáticamente siguiendo la evolución de los salarios del personal legislativo. Así, desde enero de 2027, el ingreso bruto de los integrantes de la Cámara alta superará los $13,1 millones.